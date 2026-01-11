Στη Μαδρίτη πρόκειται να μεταβεί αύριο, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ενώ θα γίνει δεκτός από τον βασιλιά της Ισπανίας, Φελίπε VI.

Συγκεκριμένα, στις 13.00 (τοπική ώρα) θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν δηλώσεις των ηγετών στον Τύπο και γεύμα εργασίας.

Στις 17:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα γίνει δεκτός από τον βασιλιά της Ισπανίας στο Βασιλικό Ανάκτορο Θαρθουέλα.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στην Ισπανία εδώ και 13 χρόνια και σηματοδοτεί τη βούληση ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έμφαση στον τομέα της οικονομίας και του εμπορίου.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια διεθνή συγκυρία πολλαπλών προκλήσεων. Στην ατζέντα των συζητήσεων αναμένεται να κυριαρχήσουν ζητήματα διεθνούς, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση στις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Ελλάδα και Ισπανία, δύο χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και της Μεσογείου, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως το Μεταναστευτικό και η κλιματική κρίση, ενώ έχουν συγκλίσεις απόψεων σε ζητήματα που αφορούν τον προϋπολογισμό της Ε.Ε και την ανάγκη στήριξης της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και την ανάγκη κοινών ευρωπαϊκών επενδύσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στη βάση των εκθέσεων Ντράγκι και Λέτα.