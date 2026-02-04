Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την τραγωδία με τους μετανάστες στη Χίο, τόσο γιατί αναζητούνται αγνοούμενοι, όσο και επειδή διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

Πιο αναλυτικά, ο κάθε μετανάστης φέρεται να πλήρωσε 4.000 ευρώ για να περάσει από την Ελλάδα, ανέφερε το Mega, το οποίο περιέγραψε και τον λόγο που δεν σταμάτησε ο διακινητής το σκάφος, παρά τις προειδοποιήσεις που έλαβε.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είπε στο Live News ότι οι διακινητές κινδυνεύουν με ισόβια αν συλληφθούν, με το τελευταίο χρονικό διάστημα να έχουν συλληφθεί και καταδικαστεί αρκετοί στην Ελλάδα.

Πηγές από το Λιμενικό εκτίμησαν, λοιπόν, ότι ο Μαροκινός διακινητής εμβόλισε επίτηδες το σκάφος του Λιμενικού, τακτική που παρατηρείται να επαναλαμβάνεται διαρκώς από τη στιγμή που αυξήθηκαν και οι συλλήψεις διακινητών.

Τι έγινε με τις κάμερες

Παράλληλα, απορία προκάλεσε το γεγονός ότι το σκάφος του Λιμενικού δεν είχε ενεργοποιημένη τη θερμική κάμερα, παρότι λειτουργεί ως υποβοηθητικό εργαλείο, όπου μαζί με το ραντάρ βοηθάει να εντοπίζονται στόχοι στο θαλάσσιο πεδίο.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο διοικητής έκρινε ότι δεν ήταν αναγκαίο να ενεργοποιηθεί η θερμική κάμερα, παρότι ήταν βράδυ, γιατί το σκάφος είχε εντοπιστεί από κάμερες στη στεριά, αλλά και γιατί ήταν ορατό από τον προβολέα του σκάφους της ελληνικής ακτοφυλακής.

Το υπουργείο Ναυτιλίας διέταξε ΕΔΕ, ώστε να πέσει άπλετο φως στην τραγωδία.

Συγκλονιστική μαρτυρία

Το chiosin.gr αναπαρήγαγε τις δηλώσεις που παραχώρησε ο Βαγγέλης Κυρήθρας σε δημοσιογράφους.

Ο δύτης περιέγραψε ότι μαζί με συναδέλφους του ανέσυραν 12 σορούς από το σημείο του δυστυχήματος.

«Ζήσαμε τραγικές στιγμές. Μέσα στο σκάφος πολλά πτώματα, τα περισσότερα τα βγάλαμε εμείς. Η κατάσταση πολύ τραγική δεν περιγράφεται με λόγια. Προσπαθούσαμε να δούμε αν υπάρχουν ζωτικές λειτουργίες σε κάθε έναν που βγάζαμε, δεν υπήρχε σε κανέναν. Συνεχίσαμε και ανασύραμε τα πτώματα. Πολλά πτώματα σε ένα σκάφος, παραμορφωμένα πρόσωπα, κεφάλια. Το σκάφος ήταν μικρό, 6 μέτρα, 40 άτομα στοιβαγμένα εκεί, δεν έχουμε τον ακριβή αριθμό. Εμείς βγάλαμε 12-13. Ήταν ημιβυθισμένο. Αν κάποιοι χτύπησαν και έμειναν αναίσθητοι στο σκάφος, μετά θα πνίγηκαν επειδή ήταν γεμάτο νερό», είπε χαρακτηριστικά.

Σε εφαρμογή το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης

Ο εισαγγελέας της Χίου έδωσε εντολή να συλληφθεί ο Μαροκινός που επέβαινε στη βάρκα των μεταναστών, καθώς αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όσοι γλίτωσαν από την τραγωδία, αναγνώρισαν τον συγκεκριμένο άνδρα ως το άτομο που θα τους μετέφερε στην Ελλάδα.

Επίσης, διεξάγεται έρευνα για την τραγωδία, ενώ με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, με βάση το πρωτόκολλο που έχει εκπονηθεί με τη γενική επιμέλεια της υπηρεσιακής γραμματέως, ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων μεταβαίνουν στη Χίο, προκειμένου να συντονιστεί το έργο της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Ήδη, στο υπουργείο Δικαιοσύνης λειτουργεί ειδικό συντονιστικό κέντρο υπό τον γενικό διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Νίκο Καρακούκη, ενώ έχει υπάρξει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.