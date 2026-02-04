Ο εισαγγελέας της Χίου έδωσε εντολή να συλληφθεί ο Μαροκινός που επέβαινε στη βάρκα των Αφγανών μεταναστών, καθώς αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όσοι γλίτωσαν από την τραγωδία, αναγνώρισαν τον συγκεκριμένο άνδρα ως το άτομο που θα τους μετέφερε στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι συνολικά 15 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους και 25 τραυματίστηκαν, όταν το βράδυ της Τρίτης το σκάφος στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού και βυθίστηκε ανοιχτά της Χίου.

Έκτοτε, διεξάγεται έρευνα για την τραγωδία, ενώ με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, με βάση το πρωτόκολλο που έχει εκπονηθεί με τη γενική επιμέλεια της υπηρεσιακής γραμματέως, ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων μεταβαίνουν στη Χίο, προκειμένου να συντονιστεί το έργο της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Ήδη, στο υπουργείο Δικαιοσύνης λειτουργεί ειδικό συντονιστικό κέντρο υπό τον γενικό διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Νίκο Καρακούκη, ενώ έχει υπάρξει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.

Ελικόπτερα «χτενίζουν» την περιοχή

Οι έρευνες από αέρος και θαλάσσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με επίκεντρο το σημείο όπου σημειώθηκε η πολύνεκρη τραγωδία, με τους 15 νεκρούς μετανάστες.

Ελικόπτερα και πλωτά μέσα έχουν κυριολεκτικά «χτενίσει» την περιοχή τόσο για τυχόν άτομα που αγνοούνται όσο και για αντικείμενα και στοιχεία που θα «φωτίσουν» τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η φονική σύγκρουση.

Εν τω μεταξύ, έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας εικόνες από το λιμάνι της Χίου λίγα μόλις λεπτά μετά την πολύνεκρη τραγωδία, δείχνοντας το σημείο όπου συνέβη το τραγικό περιστατικό, αλλά και ζημιές που ήρθαν από αυτό.