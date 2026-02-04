Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση Έρευνας και Διάσωσης (SAR) μετά το ναυάγιο ανοιχτά της Χίου, εκδόθηκε τουρκική NOTAM που αμφισβητούσε ευθέως τον καθορισμό της περιοχής ευθύνης.

Το περιστατικό ξεκίνησε μετά τη βύθιση σκάφους που μετέφερε μετανάστες. Οι ελληνικές Αρχές κινήθηκαν άμεσα, εκδίδοντας τις απαραίτητες αγγελίες προς αεροναυτιλλομένους και ναυτιλλομένους, ώστε να ξεκινήσει ο συντονισμός της επιχείρησης.

Η ελληνική NOTAM και ο καθορισμός της περιοχής

Εκδόθηκε η ελληνική NOTAM A0266/26, με την οποία δεσμευόταν συγκεκριμένη θαλάσσια και εναέρια περιοχή εντός του FIR Αθηνών, καλώντας τις εμπλεκόμενες μονάδες να βρίσκονται σε συντονισμό με το JRCC Πειραιά πριν από την είσοδό τους στο σημείο.

Στην αναγγελία προβλεπόταν ζώνη μικρής ακτίνας, με σαφή αναφορά ότι πρόκειται για περιοχή ελληνικής αρμοδιότητας, στο πλαίσιο επιχείρησης διάσωσης ανθρώπων στη θάλασσα.

Η τουρκική παρέμβαση τις πρώτες πρωινές ώρες

Αρκετές ώρες αργότερα, τα ξημερώματα της Τετάρτης, εκδόθηκε από την τουρκική πλευρά η NOTAM A0422/26, με την οποία αμφισβητείται ευθέως ο ορισμός της περιοχής SAR από την Ελλάδα.

Στο κείμενο της τουρκικής NOTAM αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι

«η Τουρκία δεν αποδέχεται τον καθορισμό περιοχής Έρευνας και Διάσωσης με αναφορά στο FIR Αθηνών», υποστηρίζοντας ότι τμήμα της περιοχής «παραβιάζει τουρκικά χωρικά ύδατα» και «εμπίπτει στην τουρκική θαλάσσια περιοχή SAR», ζητώντας όλες οι σχετικές ενέργειες να συντονίζονται από τις τουρκικές Αρχές.

Η άμεση απάντηση της ΥΠΑ

Η αντίδραση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ήταν άμεση. Εκδόθηκε νέα ελληνική NOTAM A0267/26, με την οποία η τουρκική αγγελία χαρακτηρίζεται «άκυρη και ανυπόστατη», καθώς αφορά δραστηριότητες εντός του FIR Αθηνών, όπου –σύμφωνα με τους κανονισμούς του ICAO– μοναδική αρμόδια αρχή για την έκδοση NOTAM είναι η ελληνική.

Στο ίδιο κείμενο υπογραμμίζεται ότι η ελληνική περιοχή Έρευνας και Διάσωσης ταυτίζεται με το FIR Αθηνών, βάσει διεθνών αποφάσεων που ελήφθησαν σε περιφερειακές συναντήσεις αεροναυτιλίας σε Κωνσταντινούπολη (1950), Παρίσι (1952) και Γενεύη (1958), οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο του ICAO και έχουν γίνει αποδεκτές και από την Τουρκία.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο JRCC Πειραιά αποτελεί το μοναδικό κέντρο που συντονίζει επιχειρήσεις SAR σε ολόκληρη την ελληνική περιοχή ευθύνης, ενώ γίνεται σαφές ότι το σημείο που περιγράφεται στην αρχική ελληνική NOTAM «βρίσκεται εντός ελληνικής επικράτειας, ελληνικών χωρικών υδάτων και ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου».

Στην ίδια αναγγελία σημειώνεται ακόμη ότι εσφαλμένες ερμηνείες διεθνών κειμένων ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρά πρακτικά προβλήματα κατά τη διεξαγωγή επιχειρήσεων διάσωσης.

Τελικά, η επιχείρηση Έρευνας και Διάσωσης ολοκληρώθηκε με τον συντονισμό των ελληνικών Αρχών, με τη συμμετοχή πλωτών και εναέριων μέσων στην περιοχή της Χίου.

Η αρχική ελληνική NOTAM

A0266/26 AIRSPACE RESERVATION DUE TO PERSON IN WATER. SEARCH AND RESCUE ACTIVITIES WILL TAKE PLACE WI AREA:



005NM RADIUS CENTERED ON 3826,5N 02609,5E LIMITED WI ATHINAI FIR.



INDIVIDUAL UNITS ARE REQUESTED TO ESTABLISH COORDINATION WITH PIRAEUS JRCC BEFORE ENTERING THE AFOREMENTIONED AREA SITUATED WI ATHINAI FIR WHICH FALLS IN ITS COMPETENCE. SFC – 3000FT AMSL, 03 FEB 19:44 2026 UNTIL 06 FEB 19:40 2026. CREATED: 03 FEB 19:46 2026

Η τουρκική ΝΟΤΑΜ

A0422/26 NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNED:



THIS NOTAM IS ISSUED TO CLARIFY THE ‘A0266/26’ LGGG NOTAM ISSUED BY GREEK CAA.



AS REGARDS THE GREEK NOTAM ‘A0266/26’ LGGG, TURKIYE DOES NOT ACCEPT THE DEFINITION OF THE SEARCH AND RESCUE (SAR) AREA WITH REFERENCE TO ATHENS FIR. THE AREA REFERRED TO IN THE SAID GREEK NOTAM VIOLATES PART OF TURKISH TERRITORIAL WATERS AND PARTLY FALLS WITHIN TURKIYE’S MARITIME SEARCH AND RESCUE REGION (SRR) AS DECLARED TO THE IMO AND INCLUDED IN THE IMO’S GLOBAL SAR PLAN. THEREFORE, ALL SAR EFFORTS/ACTIVITIES WITHIN THE TURKISH SRR MUST BE COORDINATED WITH THE RELEVANT TURKISH AUTHORITIES. 04 FEB 04:25 2026 UNTIL 06 FEB 19:40 2026. CREATED: 04 FEB 04:35 2026

Η απάντηση της Ελλάδας με τη δεύτερη ΝΟΤΑΜ

A0267/26 REF (A) GREEK NOTAM A0266/26 (031945 EUECYIYN FEB 2026).



REF (B) TURKISH NOTAM A0422/26 (040435 EUECYIYN FEB 2026).



NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNED:



WITH REFERENCE TO THE REF (B) TURKISH NOTAM A0422/26 (040435 EUECYIYN FEB 2026) THE FOLLOWING SHOULD BE UNDERLINED:



1.- THE REF (B) TURKISH NOTAM A0422/26 (040435 EUECYIYN FEB 2026) IS NULL AND VOID SINCE IT REFERS TO SEARCH AND RESCUE ACTIVITIES WITHIN ATHINAI FIR WHERE THE ONLY COMPETENT AUTHORITY TO PROMULGATE NOTAMS, ACCORDING TO ICAO PROVISIONS, IS THE HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY THROUGH ITS APPROPRIATE AIS UNIT.



2.- IT SHOULD BE NOTED THAT THE SEARCH AND RESCUE REGION UNDER GREEK RESPONSIBILITY COINCIDES WITH THE ATHINAI FIR, AS DECIDED DURING THE

ISTANBUL (1950), PARIS (1952) AND GENEVA (1958) REGIONAL AIR NAVIGATION MEETINGS ACCEPTED BY THE PARTICIPANT STATES INCLUDING TURKEY AND APPROVED BY UNANIMOUS ICAO COUNCIL DECISIONS.



THIS IS ALSO REGISTERED AND HAS BEEN CIRCULATED WITHIN IMO (SAR.8/CIRC.1/CORR.3, ANNEX 2) AND IS CONSISTENT WITH IMO AND ICAO RECOMMENDATIONS ON THE ALIGNMENT OF SEARCH AND RESCUE BOUNDARIES WITH THE CORRESPONDING FIR.



FURTHERMORE THE JRCC PIRAEUS IS THE ONLY COMPETENT AUTHORITY THAT COORDINATES EFFECTIVELY AND EFFICIENTLY ALL SAR OPERATIONS WITHIN THE ENTIRE GREEK SAR REGION.



END PART 1 OF 2. 04 FEB 07:52 2026 UNTIL 06 FEB 19:40 2026. CREATED: 04 FEB 08:02 2026



3.- FINALLY, THE AREA AS DESCRIBED IN REF (A) GREEK NOTAM A0266/26 (031945 EUECYIYN FEB 2026), LIES WITHIN GREEK TERRITORY, GREEK TERRITORIAL WATERS AND GREEK NATIONAL AIRSPACE, WHERE GREECE EXERCISES SOVEREIGNTY ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW. AS IN THE PAST, TURKISH AUTHORITIES’ MISINTERPRETATION AND DISTORTION OF THE LETTER AND SPIRIT OF INTERNATIONAL DOCUMENTS, CONCERNING SEARCH AND RESCUE RESPONSIBILITIES, ARE REJECTED BY GREECE, AS THEY MAY LEAD TO SERIOUS INSTITUTIONAL AND PRACTICAL COMPLICATIONS IN THE CONDUCT OF SEARCH AND RESCUE OPERATIONS.

MOREOVER IT IS REITERATED THAT GREECE EFFECTIVELY PROVIDES SEARCH AND RESCUE SERVICES WITHIN THE SEARCH AND RESCUE REGION UNDER ITS

RESPONSIBILITY, SINCE ITS CREATION.



FOR ALL THESE REASONS, THE REF (B) TURKISH NOTAM A0422/26 (040435 EUECYIYN FEB 2026) IS NULL AND VOID AND IS HEREBY REJECTED.



THE REF (A) GREEK NOTAM A0266/26 (031945 EUECYIYN FEB 2026) IS THE ONLY VALID AND EFFECTIVE WITHIN ATHINAI FIR AND NO FURTHER EXPLANATION WILL BE GIVEN.



END PART 2 OF 2. 04 FEB 07:52 2026 UNTIL 06 FEB 19:40 2026. CREATED: 04 FEB 08:02 2026