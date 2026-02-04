Λεπτομέρειες σχετικά με το πολύνεκρο δυστύχημα που έλαβε χώρα χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή της Χίου, ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, το περιστατικό συνέβη όταν φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου.

Ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουσή του στην πλάγια δεξιά πλευρά του σκάφους του Λιμενικού. Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το σκάφος ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα περιπολικά σκάφη του λιμενικού και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συνολικά 25 αλλοδαποί -7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι- περισυλλέχθηκαν από ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος, τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του σκάφους του λιμενικού. Ένας άνδρας και μια γυναίκα, με τον άνδρα να έχει λάβει ήδη εξιτήριο, ενώ η συνάδελφός του παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 πτώματα, 11 αντρών και 3 γυναικών.

Τα πτώματα μεταφέρθηκαν στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι νεκροί είναι 15.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε περιπολικά σκάφη, ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο.

Τραυματίστηκαν και δύο στελέχη του Λιμενικού

Στη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δυο στελέχη του Λιμενικού Σώματος (άνδρας και γυναίκα) που επέβαιναν στο σκάφος και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Χίου, για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο άνδρας είναι τραυματισμένος στο άνω άκρο, η γυναίκα υπέστη ελαφριά εγκεφαλική διάσειση.

Δεν υπήρξαν πυροβολισμοί

Πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας τόνισαν πως το φουσκωτό, περίπου 8 μέτρων, ήταν υπερφορτωμένο με τουλάχιστον 39 μετανάστες, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση 1,5 μιλίου από τη νήσο Χίο, εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Ακολούθησε άμεσα μεγάλη επιχείρηση διάσωσης μέσα στη νύχτα και από την επιχείρηση διασώθηκαν 24 άτομα, ενώ όλοι οι ανήλικοι είναι ασφαλείς, καθώς ανάμεσα στους επιβαίνοντες περιλαμβάνονταν 11 ανήλικοι.

Με βάση τις μέχρι τώρα δηλώσεις των διασωθέντων, οι περισσότεροι φέρονται να είναι Αφγανοί υπήκοοι, πλην ενός Μαροκινού, ο οποίος ελέγχεται.

Από τις ίδιες πηγές επισημαίνεται ότι δεν υπήρξαν πυροβολισμοί.