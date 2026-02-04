Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε ανοιχτά της Χίου και ειδικότερα στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του Μερσινιδίου, στο Βροντάδο της ανατολικής Χίουτο το βράδυ της Τρίτης 3/2 γύρω στις 21:00. Όλα ξεκίνησαν όταν σκάφος του Λιμενικού Σώματος ήρθε σε εμπλοκή με ταχύπλοο το οποίο μετέφερε δεκάδες μετανάστες.

Το ταχύπλοο σκάφος με τους μετανάστες φέρεται να έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και όταν το λιμενικό σκάφος άναψε τον προειδοποιητικό φανό, το ταχύπλοο χτύπησε στα πλευρά του.

14 βρέθηκαν νεκροί και μία γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο

Από τη θάλασσα ανασύρθηκαν 14 νεκροί – 11 άνδρες και τρεις γυναίκες –, ενώ τέταρτη γυναίκα κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο της Χίου όπου διακομίστηκε, βαρύτατα τραυματισμένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται επίσης άλλοι 24 τραυματίες, επτά άνδρες, έξι γυναίκες και 11 παιδιά. Τρεις από αυτούς εγχειρίστηκαν καθώς είχαν τραυματιστεί σε ζωτικά όργανα. Άλλες δυο γυναίκες, έγκυες, θα χειρουργηθούν επίσης, αφού διαπιστώθηκε ότι τα έμβρυα ήταν νεκρά.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται τουλάχιστον 10 παιδιά ενώ συνολικά τρεις από τους νοσηλευόμενους τραυματίες χειρουργούνται με σοβαρά τραύματα σε σημαντικά όργανα. Οι υπόλοιποι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε θαλάμους για νοσηλεία.

Οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή συνεχίζονταν όλη τη νύχτα και θα ενταθούν με το πρώτο φως της ημέρας, για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη ο αριθμός των μεταναστών και των προσφύγων που επέβαιναν στο πλεούμενο.

Τραυματίστηκαν και δύο στελέχη του Λιμενικού

Στη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δυο στελέχη του Λιμενικού Σώματος (άνδρας και γυναίκα) που επέβαιναν στο σκάφος και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Χίου για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο άνδρας είναι τραυματισμένος στο άνω άκρο, η γυναίκα υπέστη ελαφριά εγκεφαλική διάσειση.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή αναφέρει για το τραγικό περιστατικό με τους 15 νεκρούς που σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Χίο:

«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα).

Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15).

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (05) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου».

ΠΟΕΔΗΝ: Συγκινητική η προσφορά του προσωπικού του νοσοκομείου Χίου

Ανακοίνωση για την όπως τονίζει «συγκινητική προσφορά του προσωπικού του νοσοκομείου Χίου στην περίθαλψη των μεταναστών και των λιμενικών» εξέδωσε η ΠΟΕΔΗΝ.

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ

«Πολλά συγχαρητήρια στο προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου Χίου.

Τιτάνια, συγκινητική η προσπάθεια που κατέβαλαν χθες βράδυ και συνεχίζουν ακόμη. Πρωτόγνωρη η προσέλευση μεταναστών με τραύματα.

Πολλά μικρά παιδιά, έγκυες γυναίκες.

Το προσωπικό αγόγγυστα εκεί. Προσήλθε αυτοβούλως από τα σπίτια του να συνδράμει. Γιατροί, νοσηλευτές, λοιπό προσωπικό προσέφεραν κουβέρτες, φαγητό, ζεστά ροφήματα και κυρίως περίθαλψη.

Τραγωδία

Δύο γυναίκες έγκυες έχασαν τα παιδάκια που κυοφορούσαν. Γυναίκες που αιμορραγούσαν έψαχναν παιδιά και συζύγους.

Μεταξύ των τραυματιών και δύο Λιμενικοί.

Οι λιμενικοί μας περιέγραψαν τα αίτια της τραγωδίας.

Δεν υπήρξαν πυροβολισμοί.

Προσπάθησαν στη θαλάσσια περιοχή Οινουσσών να εκτρέψουν την πορεία του δουλεμπορικού σκάφους προκειμένου να αλλάξει πορεία όπως ορίζει το πρωτόκολλο και έχουν πράξει πολλές φορές. Το δουλεμπορικό σκάφος τους εμβόλισε με αποτέλεσμα πολλούς τραυματίες και νεκρούς.

Τραγικός απολογισμός

15 νεκροί μετανάστες εκ των οποίων η μία κατέληξε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νεκροθάλαμο του νοσοκομείου που διαθέτει δύο θέσεις.

Αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα.

Από τους μετανάστες νοσηλεύονται 14 ενήλικες και 12 μικρά παιδιά εκτός κινδύνου.

Οι δύο λιμενικοί τραυματίες ήδη ο άνδρας καλά πήγε σπίτι του και η γυναίκα νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική εκτός κινδύνου

Πολλά μπράβο στους συναδέλφους.

Επαγγελματίες και άνθρωποι».