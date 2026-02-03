Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί η Χίος, όπου από αργά το βράδυ της Τρίτης διακομίζονται συνεχώς τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση σκάφους διακινητών με σκάφος του Λιμενικού, με αποτέλεσμα να υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

Οι αρχικές πληροφορίες ήταν συγκεχυμένες με τους νεκρούς να κυμαίνονται μεταξύ 4-7, όμως το Λιμενικό, με νέα του ανακοίνωση ανέβωασε τον αριθμό των νεκρών στους 14.

Η επιχείρηση ακινητοποίησης ενός ύποπτου ταχυπλόου μετατράπηκε σε αιματηρό επεισόδιο, με τις πρώτες μαρτυρίες να περιγράφουν εικόνες χάους και «πολλαπλούς ανθρώπους βαριά τραυματισμένους» που μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο «στα επείγοντα του νοσοκομείου αυτή τη στιγμή είναι 30 μετανάστες μεταξύ αυτών μικρά παιδιά». Επίσης δύο στελέχη του Λιμενικού, ένας άντρας και μία γυναίκα έχουν τραυματιστεί.



Θρίλερ με αγνοούμενους και έρευνες από αέρος

Η κινητοποίηση των αρχών είναι καθολική, καθώς η σύγκρουση των δύο σκαφών φαίνεται πως οδήγησε επιβαίνοντες στο νερό. Στην περιοχή, όπως αναφέρει το politischios επιχειρεί ήδη ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο «σαρώνει» την επιφάνεια της θάλασσας με θερμικές κάμερες, αναζητώντας τυχόν επιζώντες μέσα στο σκοτάδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν οι τοπικές πηγές το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 21:00. Το ταχύπλοο, το οποίο φέρεται να μετέφερε μετανάστες, αρνήθηκε να αναστρέψει την πορεία του. Οι διακινητές φέρεται να κατεύθυναν τη λέμβο προς το περιπολικό, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση των δύο σκαφών. Από τη σύγκρουση, οι περίπου 35 επιβαίνοντες έπεσαν στο νερό. Η κατάσταση παραμένει ακόμη συγκεχυμένη.

Σε επιφυλακή το ΕΚΑΒ και το Νοσοκομείο Χίου

Στο λιμάνι του νησιού η ατμόσφαιρα είναι τεταμένη, με τις σειρήνες των ασθενοφόρων να ακούγονται διαρκώς. Το ΕΚΑΒ έχει θέσει σε εφαρμογή ειδικό πρωτόκολλο για τη γρήγορη παραλαβή των τραυματιών από τα σκάφη του Λιμενικού Σώματος που καταφθάνουν το ένα μετά το άλλο.

Εκτός από τις μονάδες που επιχειρούν στο σημείο της σύγκρουσης, έχουν ενεργοποιηθεί ενισχύσεις από γειτονικά νησιά, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη και υπό αυστηρή επιτήρηση. Πέρα από το ανθρωπιστικό σκέλος της διάσωσης, η έρευνα στρέφεται πλέον και στην ταυτοποίηση των μελών του κυκλώματος διακινητών που επέβαιναν στο ταχύπλοο.