Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται το λιμάνι της Χίου, όπου από αργά το βράδυ της Τρίτης διακομίζονται συνεχώς τραυματίες μετά από σφοδρή ένοπλη καταδίωξη στα θαλάσσια σύνορα.

Η επιχείρηση ακινητοποίησης ενός ύποπτου ταχυπλόου μετατράπηκε σε αιματηρό επεισόδιο, με τις πρώτες μαρτυρίες να περιγράφουν εικόνες χάους και «πολλαπλούς βαριά τραυματισμένους» που μεταφέρονται εσπευσμένα στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο.

Θρίλερ με αγνοούμενους και έρευνες από αέρος

Η κινητοποίηση των αρχών είναι καθολική, καθώς η σύγκρουση των δύο σκαφών φαίνεται πως οδήγησε επιβαίνοντες στο νερό. Στην περιοχή, όπως αναφέρει το politischios επιχειρεί ήδη ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο «σαρώνει» την επιφάνεια της θάλασσας με θερμικές κάμερες, αναζητώντας τυχόν επιζώντες μέσα στο σκοτάδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν οι τοπικές πηγές το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 21:00. Το ταχύπλοο, το οποίο φέρεται να μετέφερε μετανάστες, αρνήθηκε να σταματήσει στους ελέγχους, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει εμπλοκή που περιλάμβανε, κατά τις ίδιες αναφορές, ακόμη και ανταλλαγή πυροβολισμών.

Σε επιφυλακή το ΕΚΑΒ και το Νοσοκομείο Χίου

Στο λιμάνι του νησιού η ατμόσφαιρα είναι τεταμένη, με τις σειρήνες των ασθενοφόρων να ακούγονται διαρκώς. Το ΕΚΑΒ έχει θέσει σε εφαρμογή ειδικό πρωτόκολλο για τη γρήγορη παραλαβή των τραυματιών από τα σκάφη του Λιμενικού Σώματος που καταφθάνουν το ένα μετά το άλλο.

Εκτός από τις μονάδες που επιχειρούν στο σημείο της σύγκρουσης, έχουν ενεργοποιηθεί ενισχύσεις από γειτονικά νησιά, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη και υπό αυστηρή επιτήρηση. Πέρα από το ανθρωπιστικό σκέλος της διάσωσης, η έρευνα στρέφεται πλέον και στην ταυτοποίηση των μελών του κυκλώματος διακινητών που επέβαιναν στο ταχύπλοο.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει εκδοθεί επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν για τον ακριβή αριθμό ή τη σοβαρότητα της κατάστασης των τραυματιών, ωστόσο η κινητοποίηση στο νοσοκομείο της Χίου υποδηλώνει πως πρόκειται για ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά των τελευταίων ετών στην περιοχή.