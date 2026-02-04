Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες από αέρος και θαλάσσης στο σημείο όπου σημειώθηκε η πολύνεκρη τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου.

Ελικόπτερα και πλωτά μέσα έχουν κυριολεκτικά «χτενίσει» την περιοχή τόσο για τυχόν άτομα που αγνοούνται όσο και για αντικείμενα και στοιχεία που θα «φωτίσουν» τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η φονική σύγκρουση.

Εν τω μεταξύ, έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας εικόνες από το λιμάνι της Χίου λίγα μόλις λεπτά μετά την πολύνεκρη τραγωδία, δείχνοντας το σημείο όπου συνέβη το τραγικό περιστατικό, αλλά και ζημιές που ήρθαν από αυτό.

Οι τραυματίες θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Αθήνας

«Δύο με τρεις από τους τραυματίες του χθεσινού ναυαγίου που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου αναμένεται να διακομιστούν σε νοσοκομείο της Αθήνας», ανέφερε σε δηλώσεις του ο διοικητής του νοσοκομείου Χίου, Χρήστος Τσιαχρής.

Από τους συνολικά 24 μετανάστες που νοσηλεύονται (7 άνδρες, 6 γυναίκες και 11 ανήλικοι), σύμφωνα με τον Χρήστο Τσιαχρή, πέντε χειρουργήθηκαν, ένας έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ενώ τέσσερις νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου. Δέκα αναμένεται να λάβουν εξιτήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλοδαποί, κατά δήλωσή τους, είναι αφγανικής καταγωγής (οι 38), ενώ ένας είναι Μαροκινός.

«Το σκάφος με τους μετανάστες έπεσε πάνω μας»

Λεπτομέρειες σχετικά με το πολύνεκρο δυστύχημα, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το Λιμενικό Σώμα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, το περιστατικό συνέβη όταν φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου.

Ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουσή του στην πλάγια δεξιά πλευρά του σκάφους του Λιμενικού. Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το σκάφος ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα περιπολικά σκάφη του λιμενικού και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συνολικά 25 αλλοδαποί (7 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος, τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε.

Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του σκάφους του λιμενικού. Ένας άνδρας και μια γυναίκα, με τον άνδρα να έχει λάβει ήδη εξιτήριο, ενώ η συνάδελφός του παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις.