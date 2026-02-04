Συνεχίζονται οι μαρτυρίες των διασωστών και νοσηλευτών για τους ναυαγούς τραυματίες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Χίου, μετά το πολύνεκρο ναυάγιο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, 3 Φεβρουαρίου, ανοιχτά της Χίου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, δύο με τρία άτομα χρειάστηκαν αεροδιακομιδή, ενώ μεταξύ των τραυματιών υπάρχουν δέκα παιδιά στην παιδιατρική κλινική.

Η πιο τραγική είδηση ίσως είχε να κάνει με την κατάσταση των δύο εγκύων γυναικών που έχασαν τα παιδιά τους. «Έγιναν οι αντίστοιχες επεμβάσεις», είπε ο ίδιος μάρτυρας στην κάμερα της εκπομπής Live News.

Ένας γιατρός από το νοσοκομείο Χίου περιέγραψε τις δυσκολίες συνεννόησης που είχαν με τους τραυματίες και τους διασωθέντες. Είπε χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρουμε τη γλώσσα τους, προσπαθούσαμε να βρούμε μεταφραστές. Τα παιδιά χάσανε τους γονείς τους. Οι γονείς χάσανε τα παιδιά τους, δύσκολα πράγματα».

Μία νότα ελπίδας και αισιοδοξίας ωστόσο έλαμψε μέσα στο αποκαρδιωτικό αυτό συμβάν. Στο νοσοκομείο Χίου εκτυλίχθηκαν συγκινητικές στιγμές. Μία νοσηλεύτρια περιέγραψε τη σκηνή όπου μία μητέρα ναυαγός, που μέχρι εκείνη τη στιγμή θεωρούνταν αγνοούμενη, βρήκε το μωρό της. Η νοσηλεύτρια είπε ότι το μωρό αρχικά ήταν γαντζωμένο στην αγκαλιά μιας άλλης νοσηλεύτριας, στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Χίου όπου είχε διακομισθεί.

Λίγες ώρες αργότερα, χτύπησε το τηλέφωνο και ακούστηκε η χαρμόσυνη είδηση ότι βρέθηκε η μητέρα του παιδιού και πρόκειται να διακομισθεί και η ίδια στο νοσοκομείο. Η νοσηλεύτρια περιέγραψε με λεπτομέρειες τη μικρή αυτή στιγμή ελπίδας: «Ήταν για αρκετή ώρα στην παιδιατρική κλινική η συνάδελφος και το μωρό ήτανε γαντζωμένο πάνω της. Κατά τις 11 η ώρα με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει ότι βρέθηκε η μητέρα του παιδιού. Νοσηλεύεται στην χειρουργική και τώρα είναι μαζί».



Δείτε το βίντεο: