Ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη με αφορμή την τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου, όταν σκάφος διακινητών συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού και βυθίστηκε.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης με βάση το πρωτόκολλο, που έχει εκποιηθεί με τη γενική επιμέλεια της υπηρεσιακής γραμματέως, ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων μεταβαίνουν στη Χίο, προκειμένου να συντονιστεί το έργο της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Ήδη, στο υπουργείο Δικαιοσύνης λειτουργεί ειδικό συντονιστικό κέντρο υπό τον γενικό διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Νίκο Καρακούκη, ενώ έχει υπάρξει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.

Στη βάρκα επέβαιναν 38 Αφγανοί και ένας Μαροκινός

Οι έρευνες από αέρος και θαλάσσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με επίκεντρο το σημείο όπου σημειώθηκε η πολύνεκρη τραγωδία, με τους 15 νεκρούς μετανάστες.

Ελικόπτερα και πλωτά μέσα έχουν κυριολεκτικά «χτενίσει» την περιοχή τόσο για τυχόν άτομα που αγνοούνται όσο και για αντικείμενα και στοιχεία που θα «φωτίσουν» τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η φονική σύγκρουση.

Εντωμεταξύ, έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας εικόνες από το λιμάνι της Χίου λίγα μόλις λεπτά μετά την πολύνεκρη τραγωδία, δείχνοντας το σημείο όπου συνέβη το τραγικό περιστατικό, αλλά και ζημιές που ήρθαν από αυτό.

Οι τραυματίες θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Αθήνας

«Δύο με τρεις από τους τραυματίες του χθεσινού ναυαγίου που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου αναμένεται να διακομιστούν σε νοσοκομείο της Αθήνας», ανέφερε σε δηλώσεις του ο διοικητής του νοσοκομείου Χίου, Χρήστος Τσιαχρής.

Από τους συνολικά 24 μετανάστες που νοσηλεύονται (7 άνδρες, 6 γυναίκες και 11 ανήλικοι), σύμφωνα με τον Χρήστο Τσιαχρή, πέντε χειρουργήθηκαν, ένας έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ενώ τέσσερις νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου. Δέκα αναμένεται να λάβουν εξιτήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλοδαποί, κατά δήλωσή τους, είναι αφγανικής καταγωγής (οι 38), ενώ ένας είναι Μαροκινός.