Το τραγικό περιστατικό με τη σύγκρουση του σκάφους διακινητών με περιπολικό του Λιμενικού, εξαιτίας της οποίας έχασαν τη ζωή τους 15 μετανάστες, ανοιχτά της Χίου έχει καλυφθεί από τουρκικά ΜΜΕ, και μάλιστα εκτενώς.
Τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για «τραγωδία στο Αιγαίο», με τίτλους του τύπου «Το σκάφος μεταναστών συγκρούστηκε με σκάφος του Ελληνικού Λιμενικού: 15 νεκροί…» και αναφορές σε 14–15 νεκρούς μετανάστες, πολλούς τραυματίες και σύγκρουση κοντά στη Χίο.
Τα τουρκικά ΜΜΕ εστιάζουν στο ανθρωπιστικό σκέλος, μιλώντας για «μάχη για επιβίωση στο Αιγαίο» και «τραγωδία» μετά τη σύγκρουση του περιπολικού του Ελληνικού Λιμενικού με το ταχύπλοο των μεταναστών. Στις αναφορές τους τονίζουν τον αριθμό των νεκρών και τραυματιών, την περιοχή της Χίου και το ότι πρόκειται για περιστατικό στα ελληνοτουρκικά θαλάσσια σύνορα.
- TRT: «Στην Ελλάδα, 14 παράτυποι μετανάστες νεκροί μετά από σύγκρουση σκάφους με πλοίο της Ακτοφυλακής»
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ακτοφυλακής, σκάφος που μετέφερε παράτυπους μετανάστες συγκρούστηκε με πλοίο της ανοιχτά της Χίου, στην περιοχή Μυρσινιδίου. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι όλοι έπεσαν στη θάλασσα και η ΕΡΤ μετέδωσε πως οι νεκροί είναι 14. Προστίθεται ότι τραυματίστηκαν δύο στελέχη της Ακτοφυλακής και 24 διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Χίου.
- Habertürk: «Στην Ελλάδα, σύγκρουση πλοίου της Ακτοφυλακής με σκάφος μεταναστών: 14 νεκροί»
Το δημοσίευμα λέει ότι από τη σύγκρουση όλοι οι επιβαίνοντες στο σκάφος των μεταναστών έπεσαν στη θάλασσα. Με βάση πληροφορίες που αποδίδονται στην ΕΡΤ, αναφέρεται πως 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο στελέχη της Ακτοφυλακής τραυματίστηκαν. Αναφέρεται ακόμη ότι 24 επιζώντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Χίου και ξεκίνησαν έρευνες για αγνοούμενους.
- DHA: «Στην Ελλάδα, 15 παράτυποι μετανάστες νεκροί μετά από σύγκρουση σκάφους με πλοίο της Ακτοφυλακής»
Το DHA αναφέρει ότι το περιστατικό έγινε ανοιχτά της Χίου, όταν περιπολικό πλοίο συγκρούστηκε με σκάφος που μετέφερε πολλούς μετανάστες και το τελευταίο ανετράπη, με τους επιβάτες να πέφτουν στη θάλασσα. Στο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι διασώθηκαν 25 άτομα και ανασύρθηκαν 14 σοροί, ενώ ένας ακόμη διασωθείς πέθανε στο νοσοκομείο, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 15. Προστίθεται ότι τραυματίστηκαν ελαφρά δύο στελέχη της Ακτοφυλακής και συνεχίστηκαν οι έρευνες για τυχόν αγνοούμενους.
- BirGün: «Στην Ελλάδα, σκάφος της Ακτοφυλακής συγκρούστηκε με σκάφος μεταναστών: 15 νεκροί»
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ανοιχτά της Χίου σημειώθηκε σύγκρουση μεταξύ σκάφους μεταναστών και σκάφους της Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τουλάχιστον 15 νεκρούς. Προστίθεται ότι ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ 24 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στη Χίο. Αναφέρεται ακόμη ότι τραυματίστηκαν δύο στελέχη της Ακτοφυλακής και νοσηλεύτηκαν.
- Haberler.com: «Στην Ελλάδα, σκάφος που μετέφερε παράτυπους μετανάστες συγκρούστηκε με πλοίο της Ακτοφυλακής: 14 νεκροί»
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η σύγκρουση έγινε ανοιχτά της Χίου και είχε ως αποτέλεσμα να πέσουν όλοι οι μετανάστες στη θάλασσα. Με αναφορά στην ΕΡΤ, γράφει ότι οι νεκροί είναι 14 και τραυματίστηκαν δύο στελέχη της Ακτοφυλακής. Προσθέτει ότι 24 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και συνεχίστηκαν οι έρευνες για αγνοούμενους.
- Sondakika: «Τραγωδία ανοιχτά της Χίου: 15 νεκροί»
Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι από τους 24 διασωθέντες, ένας πέθανε στο νοσοκομείο, αφού είχε προηγηθεί ενημέρωση για 14 σορούς που ανασύρθηκαν από τη θάλασσα. Προστίθεται ότι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των ελληνικών αρχών, ανάμεσα στους νεκρούς αναφέρονται 11 άνδρες και 4 γυναίκες.
- İLKHA: «Η Ελληνική Ακτοφυλακή χτύπησε σκάφος μεταναστών: τουλάχιστον 14 νεκροί»
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το περιστατικό έγινε το βράδυ της Τρίτης, κοντά στο Βροντάδο, και ότι το ταχύπλοο φέρεται να έκανε επικίνδυνους ελιγμούς ενώ το παρακολουθούσε η Ακτοφυλακή. Γράφει ότι διασώθηκαν 24 άτομα, υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους και η έρευνα για τα αίτια συνεχίζεται. Προστίθεται ότι στην πρώτη ενημέρωση αναφέρθηκαν 4 νεκροί και αργότερα, σε νεότερη ενημέρωση, ο αριθμός ανέβηκε στους 14, με αναφορές για τραυματίες ανάμεσά τους παιδιά και μία έγκυος.
- Kanal 6 Haber: «Στην Ελλάδα, σύγκρουση πλοίου της Ακτοφυλακής με σκάφος μεταναστών: 14 νεκροί»
Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ανοιχτά της Χίου, στην περιοχή Μυρσινιδίου, σημειώθηκε σύγκρουση μεταξύ πλοίου της Ελληνικής Ακτοφυλακής και σκάφους που μετέφερε παράτυπους μετανάστες. Με αναφορά στην ΕΡΤ, γράφει ότι οι νεκροί είναι 14 και τραυματίστηκαν δύο στελέχη της Ακτοφυλακής. Προσθέτει ότι 24 άνθρωποι διασώθηκαν, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και οι έρευνες συνεχίστηκαν για τυχόν αγνοούμενους.