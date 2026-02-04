Το τραγικό περιστατικό με τη σύγκρουση του σκάφους διακινητών με περιπολικό του Λιμενικού, εξαιτίας της οποίας έχασαν τη ζωή τους 15 μετανάστες, ανοιχτά της Χίου έχει καλυφθεί από τουρκικά ΜΜΕ, και μάλιστα εκτενώς.

Τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για «τραγωδία στο Αιγαίο», με τίτλους του τύπου «Το σκάφος μεταναστών συγκρούστηκε με σκάφος του Ελληνικού Λιμενικού: 15 νεκροί…» και αναφορές σε 14–15 νεκρούς μετανάστες, πολλούς τραυματίες και σύγκρουση κοντά στη Χίο.

Τα τουρκικά ΜΜΕ εστιάζουν στο ανθρωπιστικό σκέλος, μιλώντας για «μάχη για επιβίωση στο Αιγαίο» και «τραγωδία» μετά τη σύγκρουση του περιπολικού του Ελληνικού Λιμενικού με το ταχύπλοο των μεταναστών. Στις αναφορές τους τονίζουν τον αριθμό των νεκρών και τραυματιών, την περιοχή της Χίου και το ότι πρόκειται για περιστατικό στα ελληνοτουρκικά θαλάσσια σύνορα.