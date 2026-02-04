Το φως της δημοσιότητας είδαν βίντεο με τη δράση της 56χρονης δασκάλας γιόγκα, που συνελήφθη, επειδή ανατίναζε στην Αττική τα αυτοκίνητα συγγενών και φίλων που αρνούνταν να της δανείσουν χρήματα.

Η γυναίκα οδηγήθηκε στον ανακριτή, ο οποίος μετά την απολογία της διέταξε τον εγκλεισμό της στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με το Star, όταν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς κατάφεραν να την εντοπίσουν και να τη συλλάβουν, φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να τους είπε: «Πόσους εμπρησμούς θα μου χρεώσετε αυτή τη φορά;».

Ποια είναι η δασκάλα γιόγκα που συνελήφθη

Η 56χρονη κάποτε μεσουρανούσε στα γυμναστήρια των Βορείων Προαστίων.

Σήμερα, φέρεται να μετέτρεψε τις προσωπικές της διαφορές σε έναν εμπρηστικό «πόλεμο».

Η άρνηση των θυμάτων να της δώσουν χρήματα ήταν, σύμφωνα με τις αρχές, η «σπίθα» που την οδήγησε στην κατασκευή των μηχανισμών.

Μέσα σε 12 ημέρες είχε τοποθετήσει τρεις εμπρηστικούς και εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Βίντεο με τη δράση της

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν δείχνουν τη δράση της 56χρονης δασκάλας γιόγκα. Πλάνα που εξασφάλισε το Star, δείχνουν καρέ-καρέ τη στιγμή της τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού στη Νέα Ερυθραία.

Φαίνεται η δασκάλα γιόγκα να πλησιάζει το όχημα γνωστού της στη Νέα Ερυθραία, να κινείται με απόλυτη ψυχραιμία και να τοποθετεί τον αυτοσχέδιο μηχανισμό στον τροχό. Στη συνέχεια, απομακρύνθηκε γρήγορα.

Δευτερόλεπτα μετά, ο μηχανισμός ενεργοποιήθηκε. Το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Ήταν η ίδια μέθοδος που χρησιμοποίησε και στην περίπτωση της θείας της, αδιαφορώντας για το αν η φωτιά θα επεκτεινόταν στην παρακείμενη πολυκατοικία.