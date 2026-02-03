Ένα απίστευτο περιστατικό ερευνά η ΕΛ.ΑΣ., γιατί μια 56χρονη δασκάλα γιόγκα κατηγορείται ότι πραγματοποίησε 3 εμπρηστικές επιθέσεις σε διάστημα 12 ημερών σε συγγενείς και φίλους που δεν της δάνειζαν χρήματα.

Σύμφωνα με το Mega, από την πιο πρόσφατη επίθεση τραυματίστηκε σοβαρά ένας άνδρας που νοσηλεύτηκε στο «Γεννηματάς».

Σε σχετικό βίντεο που πρόβαλε, ακούγεται η έκρηξη -τοποθετήθηκε διπλός εμπρηστικός μηχανισμός στο όχημά του-, που σημειώθηκε έξω από το σπίτι του.

Φωτογραφία από τη στιγμή της έκρηξης

Τότε, η σύζυγος φώναξε «Παναγία μου, κάηκε ο πατέρας σου» και ο γιος του άνδρα έσπευσε να τον βοηθήσει.

Το Mega ανέφερε ότι η 56χρονη συνελήφθη, ενώ έχει απασχολήσει ξανά την αστυνομία στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, το 2016 κατηγορήθηκε για δύο εμπρηστικές επιθέσεις σε βάρος συγγενικών της προσώπων, ενώ είχε κάψει και το αμάξι του πατέρα της.