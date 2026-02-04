Ένας παλαιστίνιος διασώστης σκοτώθηκε σήμερα εν ώρα καθήκοντος στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC).

Στην ανακοίνωσή της, η IFRC εκφράζει «οργή για τη δολοφονία του Χουσέιν Χάσαν Χουσέιν αλ Σαμίρι, αφοσιωμένου διασώστη της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου», ο οποίος «σκοτώθηκε εν ώρα καθήκοντος στη Χαν Γιούνις κατά την επίθεση στη συνοικία Αλ-Μαουάσι».

Την Τετάρτη, τα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 23 ανθρώπους, σύμφωνα τις υγειονομικές υπηρεσίες του παλαιστινιακού θύλακα. Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνηθείσας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου ύστερα από δύο χρόνια πολέμου, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και το ιατρικό προσωπικό «πρέπει να προστατεύονται σε κάθε περίπτωση, ώστε βοήθεια ζωτικής σημασίας να μπορεί να φτάσει σε όσους έχουν ανάγκη», υπογραμμίζει η IFRC. «Ο Ερυθρός Σταυρός και η Ερυθρά Ημισέληνος είναι σύμβολα προστασίας, ανθρωπιάς, ουδετερότητας και ελπίδας. Ωστόσο, πολύ συχνά, οι εθελοντές και το προσωπικό μας σκοτώνονται εν ώρα καθήκοντος», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι 30 εργαζόμενοι και εθελοντές της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στη Γάζα – και άλλοι δύο στη Δυτική Όχθη – από τον Οκτώβριο του 2023.