Σεισμολόγος από την Τουρκία προειδοποιεί πως ο επόμενος μεγάλος σεισμός της περιοχής δεν θα «χτυπήσει» μέσα στην Κωνσταντινούπολη, αλλά στον πυθμένα της θάλασσας του Μαρμαρά, με συνέπειες που θα ξεπεράσουν κατά πολύ τα όρια της μεγαλούπολης.

Σύμφωνα με τον σεισμολόγος καθηγητή Χαλούκ Εϊντογάν, ένας σεισμός μεγέθους 7 Ρίχτερ και άνω στον Μαρμαρά θα επηρεάσει άμεσα 7 έως 10 επαρχίες της Τουρκίας που βρέχονται από τη θάλασσα, μετατρέποντας τον λεγόμενο «σεισμό της Κωνσταντινούπολης» σε ένα ευρύτερο «σεισμό του Μαρμαρά» με κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Κατά τη διάρκεια επιστημονικής ημερίδας στη Ραιδεστό, ο Εϊντογάν τόνισε ότι ο δημόσιος διάλογος στην Τουρκία γύρω από τον επερχόμενο σεισμό είναι παραπλανητικός όταν περιορίζεται στην Κωνσταντινούπολη. «Ο σεισμός δεν θα γίνει μέσα στην πόλη, αλλά μέσα στη θάλασσα του Μαρμαρά» υπογράμμισε, εξηγώντας ότι το σεισμικό ρίσκο αφορά όλο το τόξο των παράκτιων περιοχών και όχι μόνο το μητροπολιτικό κέντρο. Υπενθύμισε ότι ένα τέτοιο γεγονός θα πλήξει κρίσιμες υποδομές, παραγωγικές ζώνες και πυκνοκατοικημένες ακτές, με αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρη την Τουρκία.

Σεισμός και ευθύνη στην Τουρκία

Ο Τούρκος καθηγητής ξεκαθάρισε ότι η καταστροφή από έναν μεγάλο σεισμό δεν εξαρτάται μόνο από την απόσταση ενός ρήγματος, αλλά κυρίως από το μέγεθος του γεγονότος και τις αδυναμίες του δομημένου περιβάλλοντος. Θύμισε πως στους καταστροφικούς σεισμούς της Καχραμάνμαρας υπήρξαν πόλεις επάνω στο ρήγμα που δεν κατέρρευσαν και άλλες μακριά από τη γραμμή διάρρηξης που υπέστησαν βαριές ζημιές, όπως είχε συμβεί και στη Νικομήδεια το 1999 με την περιοχή Αβτζιλάρ στην Κωνσταντινούπολη. «Οι μεγάλοι σεισμοί είναι περιφερειακά γεγονότα και βρίσκουν τα λάθη σε κτήρια και εδάφη, όπου κι αν βρίσκονται» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Εϊντογάν επανέλαβε ότι η «καρδιά» του προβλήματος στην Τουρκία βρίσκεται στην ποιότητα των κατασκευών και στη γεωλογική καταλληλότητα των περιοχών που δομήθηκαν. Όπως είπε, η έννοια του «σεισμού της Κωνσταντινούπολης» καλύπτει στην πραγματικότητα μια πολύ ευρύτερη ζώνη υψηλού κινδύνου, όπου ο συνδυασμός κακού εδάφους, ανεπαρκών ελέγχων και αυθαιρεσίας στην πολεοδομία μπορεί να αποδειχθεί μοιραίος ακόμα και σε αποστάσεις δεκάδων χιλιομέτρων από το ρήγμα.

Σεισμός, λάθη δόμησης και προειδοποίηση για την Τουρκία

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Τούρκος ειδικός στο τρίπτυχο «σωστός σχεδιασμός, σωστή γη, αυστηρός έλεγχος», το οποίο χαρακτήρισε ως μοναδική ασπίδα της χώρας απέναντι στον επερχόμενο σεισμό. Προειδοποίησε ότι η εγκατάσταση κατοικιών σε ζώνες ρευστοποίησης, σε πρανή με κίνδυνο κατολισθήσεων ή σε γενικώς ακατάλληλες εκτάσεις αποτελεί την πρώτη και μεγαλύτερη αστοχία, που στη συνέχεια «νομιμοποιείται» μέσω της ένταξης τέτοιων περιοχών στο σχέδιο πόλης. «Όταν το έδαφος είναι προβληματικό και η κατασκευή αδύναμη, η ελπίδα για να γλιτώσεις από τον σεισμό πρακτικά εξαφανίζεται» σημείωσε, ζητώντας αυστηρή απαγόρευση δόμησης σε επικίνδυνες ζώνες.

Παράλληλα άσκησε κριτική και στην ίδια τη διαδικασία ανέγερσης αντισεισμικών κτιρίων στην Τουρκία, επισημαίνοντας τις σοβαρές ελλείψεις σε ελέγχους, υλικά και εφαρμογή κανονισμών. Όπως υπογράμμισε, ακόμη και όταν το υπέδαφος δεν παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, τα σφάλματα στον σχεδιασμό, στην επίβλεψη και στην κατασκευή κτιρίων αρκούν για να μετατρέψουν έναν ισχυρό σεισμό σε εθνική τραγωδία. Με φόντο τις δραματικές εμπειρίες των τελευταίων ετών, ο Εϊντογάν κάλεσε την Τουρκία να δει τον Μαρμαρά όχι ως το «πρόβλημα της Κωνσταντινούπολης», αλλά ως ένα συνολικό τεστ αντοχής για ολόκληρη τη χώρα απέναντι στον επόμενο μεγάλο σεισμό.