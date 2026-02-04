Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στο πρώτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα.

Το προσυνέδριο έγινε στο ξενοδοχείο Du Lac και είχε ως θέμα «Κοινωνικό κράτος για όλους – Νέες προοπτικές και ευκαιρίες».

Το «παρών» έδωσαν «γαλάζιοι» βουλευτές, στελέχη οργανώσεων της Ηπείρου και εκπρόσωποι της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Νίκη Κεραμέως, Κώστας Σκρέκας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Θεόδωρος Ρουσόπουλος

Το προσυνέδριο χωρίστηκε σε δύο μέρη, με το πρώτο να περιλαμβάνει ομιλίες κυβερνητικών στελεχών και το δεύτερο την ομιλία του πρωθυπουργού.

Αρχικά, μίλησαν οι Άδωνις Γεωργιάδης, Σοφία Ζαχαράκη, Νίκη Κεραμέως Δόμνα Μιχαηλίδου, ενώ μετά ανέβηκε στο πάνελ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Νίκη Κεραμέως

Εικόνα από το προσυνέδριο:

Ακολουθεί η ομιλία του πρωθυπουργού:

Οι προτεραιότητες αυτής της παράταξης είναι ότι ξεκινάμε δίνοντας έμφαση στην αναπτυξιακή και κοινωνική διάσταση της πολιτικής μας. Οι πολιτικές της κυβέρνησης υλοποιήθηκαν με προσπάθεια και κόπο και κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τιο σημαίνει για έναν άνθρωπο με βαριά αναπηρία να έχει δίπλα του έναν προσωπικό βοηθό που θα του δώσει αυτονομία στη ζωή του και θα βγει από την απομόνωση. Το πρόγραμμα αυτό ωφελεί και τις οικογένειες γιατί μέσα από το πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού μπορούν και τα άλλα μέλη να ζήσουν χωρίς τις ίδιες έγνοιες. Το μέλημα της κυβέρνησης και της ΝΔ που παραμένει μια λαϊκή παράταξη είναι η φροντίδα των συμπολιτών μας που έχουν μεγάλη ανάγκη. Το πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού θα έχει συνέχεια και θα επεκταθεί. Για πρώτη φορά το θέμα της αναπηρίας αντιμετωπίστηκε οριζόντια.

«Η δέσμευσή μας για περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές γίνεται πράξη»

Είχαμε προτάξει πριν τις εκλογές του 2019 την αντιμετώπιση της ανεργίας. Πλέον έχουμε δημιουργήσει πάνω από 560.000 νέες θέσεις εργασίας. Μιλώντας για Κοινωνικό Κράτος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πιο αποτελεσματική πολιτική δεν είναι η επιδοματική αλλά το να βρίσκουμε δουλειές οι μισθοί να ανεβαίνουν και οι εργαζόμενοι να αποκτούν τις δεξιότητες που θα παντρεύονται με τις ανάγκες των εργοδοτών

Τώρα έρχονται οι εργοδότες και μας λένε ότι δεν μπορούν να βρουν εργαζομένους. Το καλύτερο αντίδοτο απέναντι στην επίμονη ακρίβεια είναι η στήριξη της εργασίας και οι καλύτεροι μισθοί. Οι εργαζόμενοι χρειάζονται παραπάνω δεξιότητες. Έχουμε προγράμματα απασχόλησης αλλά και κατάρτισης. Η επιμόρφωση ανοίγει νέους ορίζοντες και ο ρόλος του κράτους στην πιστοποιημένη κατάρτιση δίνει την δυνατότητα εύρεσης καλύτερης δουλειάς. Η Ελλάδα πλέον είναι ελκυστική για να επιστρέφουν από το εξωτερικό νέα παιδιά που έφυγαν στα χρόνια της κρίσης. Στα Γιάννενα υπάρχουν καινοτόμες επιχειρήσεις και αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα αλλάζει και η δέσμευσή μας για περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές γίνεται πράξη.

Έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές και τομές στο ΕΣΥ

Το 2023 όταν σε δυο εκλογικές αναμετρήσεις μας εμπιστεύθηκε ο λαός είχα προτάξει την ανάταξη του ΕΣΥ ως μια από τις 3 κεντρικές προτεραιότητες. Παρά τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν θα είναι κακόπιστος κάποιος αν δεν αναγνωρίσει ότι έχουν γίνει τομές. Είχαμε το θάρρος να δώσουμε τη δυνατότητα σε όποιον παίρνει εξιτήριο να μας πει με ειλικρίνεια τι κάναμε καλά και τι όχι. Σε πείσμα της γκρίνιας και της μιζέριας της αντιπολίτευσης οι χρήστες του ΕΣΥ έχουν καλύτερη εικόνα από αυτή που καλλιεργείται από τα ΜΜΕ.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην απόφαση να πέσουν πολλά χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να φτιαχτούν τα ΤΕΠ. Τα μεγαλώνουμε και αλλάζουμε τον τρόπο που διακινούνται οι ασθενείς. Κάνουμε προσλήψεις που αλλάζουν την εικόνα εξυπηρέτησης. Και επίσης, με το βραχιολάκι η υποδοχή η παρακολούθηση και η ιχνηλάτηση κάθε περιστατικού γίνεται αποτελεσματικά. Δεν μειώνουμε μόνο το χρόνο αλλά δίνουμε και προβλεψιμότητα. Τα αποτελέσματα φαίνονται ήδη. Όταν θα κλείσει ο κύκλος του Ταμείου Ανάκαμψης θα έχουμε υπερσύγχρονα ΤΕΠ, ανακαινισμένα Κέντρα Υγείας και θα έχουν μπει οι βάσεις για την ψηφιακή υγεία.

Παιδεία

Για εμένα η μεγαλύτερη πρόκληση για το σχολείο του παρόντος και του μέλλοντος είναι πως θα είναι ενδιαφέρον και πώς θα ανακαλύψουμε τις δεξιότητες των παιδιών. Να ξεφύγουμε από το στενό ωρολόγιο πρόγραμμα. Αναφερόμενος στο Κέντρο Καινοτομίας που εγκαινιάστηκε είπε ότι φέρνει σε επαφή τα παιδιά με την τεχνολογία και τόνισε ότι έχουν ήδη σταλεί σε σχολεία χιλιάδες κιτ ρομποτικής αλλά και διαδραστικοί πίνακες για να διδάξουν οι εκπαιδευτικοί με διαφορετικό τρόπο. Με το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου έχουν φτιαχτεί οι υποδομές σε πάνω από 400 σχολεία. Έχουμε ξεκινήσει βεβαίως και τον εθνικό διάλογο για το λύκειο του μέλλοντος για το Εθνικό Απολυτήριο. Να μην είναι το Λύκειο ένας μηχανισμός προετοιμασίας για την είσοδο στο πανεπιστήμιο. Να ξανακάνουμε το Λύκειο αυτοτελή βαθμίδα με το απολυτήριο να έχει την δική του αξία. Δεν μπορεί το πτυχίο του Λυκείου να μην έχει βαρύτητα και αξία. Τίποτα από αυτά που λέμε και κάνουμε δεν μπορεί να γίνει χωρίς τους εκπαιδευτικούς. Θα φροντίσουμε του χρόνου να έχουμε λογότερα κενά.

Η κυβέρνηση νοιάζεται για τους πιο αδύναμους και αυτή είναι η παρακαταθήκη του ιδρυτή μας.

Είμαστε μια λαϊκή παράταξη και μπορούμε να κάνουμε όσα κάναμε και αλλα πολλά γιατί κάνουμε συνετή δημοσιονομική διαχείριση και όσο μένουμε προσηλωμένοι στην οικονομική μας πολιτική. Όσο δημιουργούμε πλεονάσματα και επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στον πολίτη.

Από το συνέδριό μας θα στείλουμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα αλλάζει με τη ΝΔ πρωταγωνίστρια.

Ακολουθούν φωτογραφίες: