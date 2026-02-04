Η εμπειρία ενός γυρίσματος μπορεί συχνά να είναι εξαντλητική, όμως για τον Βασίλη Μίχα, η ένταξή του στο καστ του Maestro θυμίζει περισσότερο μια ευχάριστη απόδραση. Ο ηθοποιός, που το κοινό αγάπησε μέσα από τη Γη της Ελιάς, ετοιμάζεται τώρα για τη δική του πρεμιέρα στον 4ο κύκλο της επιτυχημένης σειράς του Mega που κατέκτησε το Netflix.

Η ζωή στους Παξούς και ο ρόλος-έκπληξη

Μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4», ο Βασίλης Μίχας δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τον τρόπο που τον αγκάλιασε η παραγωγή. «Απ’ την πρώτη στιγμή που πήγα, ένιωσα πολύ καλά με τα παιδιά εκεί. Και με την ομάδα του Χριστόφορου, σούπερ. Τα παιδιά με αγκάλιασαν απευθείας. Πήγα στους Παξούς και θα πάω ξανά τον Απρίλιο. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ένιωσα ότι έκανα διακοπές, παιδιά. Ναι, ένιωσα ότι δεν έκανα γύρισμα. Ήταν φανταστικά», περιέγραψε ο ηθοποιός.

Όσο για τον χαρακτήρα που θα ενσαρκώσει στα νέα επεισόδια; Οι λεπτομέρειες δίνονται με το σταγονόμετρο, αλλά η διάθεση είναι ξεκάθαρα ρομαντική. «Θα είμαι στο Maestro. Θα με δείτε στα νέα επεισόδια και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα είμαι skipper. Έχω ξεκινήσει τα γυρίσματα. Ήταν ανάλαφρα τα γυρίσματα αυτά. Ήταν λίγο… ερωτικά. Τίποτα άλλο δεν λέω», δήλωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το ποια ηρωίδα θα βρεθεί στον δρόμο του.