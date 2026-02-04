Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Κυριακή (8/2) τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και την Πέμπτη (5/2), στις 16:00, θα βγουν προς διάθεση τα τελευταία εισιτήρια.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας, στο +1 από την ΑΕΚ και στο +2 από τον ΠΑΟΚ που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, μετά την εκτός έδρας νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης και θέλουν να παραμείνουν εκεί.

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να νικήσουν τους «πράσινους» στο ντέρμπι και όσοι φίλαθλοι δεν έχουν καταφέρει ακόμη να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους, θα έχουν μια τελευταία ευκαιρία.

Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, την Πέμπτη (5/2), στις 16:00, θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ολυμπιακού τα τελευταία εισιτήρια, τα οποία θα προκύψουν από επιστροφές χορηγών.