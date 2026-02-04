Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ αναμετρώνται στη Λεωφόρο στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας και το σκορ είναι 0-1 μετά το γκολ του Γιακουμάκη στο 66′ με πέναλτι.

Οι «ασπρόμαυροι» ήταν καλύτεροι από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, ήταν αυτοί που πλησίασαν περισσότερο στο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, δεν κατάφεραν όμως να το πετύχουν.

Στο β’ μέρος, όμως, το πέτυχαν… Στο 65′ ο Καλάμπρια ανέτρεψε τον Γιακουμάκη και ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι, με τον Έλληνα φορ να αναλαμβάνει και την εκτέλεση στο 66′ και να ανοίγει το σκορ (0-1).