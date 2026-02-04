Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ κοντράρονται στη Λεωφόρο στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας, με στόχο το πρώτο βήμα προς τον τελικό που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν δύο φορές στο πρωτάθλημα παίρνοντας από μία νίκη και τώρα ήρθε η ώρα για το πρώτο από τα δύο ραντεβού στο κύπελλο, με έπαθλο την πρόκριση στον τελικό.

Οι «πράσινοι» δεν έχουν έξι παίκτες στη διάθεσή τους, οι «ασπρόμαυροι» δεν υπολογίζουν στον Κωνσταντέλια και η αναμέτρησή τους στη Λεωφόρο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Οι 11άδες των δύο ομάδων

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Γιέντβαϊ, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Τσέριν, Μπακασέτας, Αντίνο, Ζαρουρί, Τεττέη.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον, Μύθου.