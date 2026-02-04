Η εκδίωξη του Εκρέμ Ιμάμογλου από το δημαρχιακό αξίωμα και η κλιμάκωση της δικαστικής πίεσης σε βάρος του αποκτούν νέα διάσταση, μετά την άσκηση δημόσιας δίωξης για «συγκεκριμένη» μορφή πολιτικής κατασκοπείας. Στο στόχαστρο της Εισαγγελίας δεν βρίσκεται μόνο ο Εκρέμ Ιμάμογλου, αλλά συνολικά τέσσερις κατηγορούμενοι, με την εισαγγελική αρχή να ζητά ποινές από 15 έως 20 έτη κάθειρξη για τον καθένα.

Η υπόθεση ανοίγει ένα ακόμη, βαρύτερο μέτωπο για τον Ιμάμογλου, ο οποίος ήδη τελεί σε καθεστώς απομάκρυνσης από τα καθήκοντά του ως επικεφαλής του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης, λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του αδελφού της γυναίκας του Εκρέμ Ιμάμογλου, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά των ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, που συντάχθηκε από το Γραφείο Καταπολέμησης Τρομοκρατικών Εγκλημάτων της Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης, ο Ιμάμογλου, ο δημοσιογράφος Μερντάν Γιαναρντάγ, ο Νετζατί Οζκάν και ο Χουσεΐν Γκιουν κατηγορούνται ότι μέσω ψηφιακών πλατφορμών και δημοτικών εφαρμογών συγκέντρωσαν και διοχέτευσαν σε ξένες χώρες ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πολιτών της Τουρκίας. Πρόκειται για τη βαρύτατη κατηγορία της «συστηματικής επεξεργασίας και διαρροής δεδομένων» με πολιτικό και εκλογικό αντίκτυπο, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του αδικήματος της πολιτικής κατασκοπείας.

Ιμάμογλου και «πολιτική κατασκοπεία» στα ψηφιακά δεδομένα

Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να παίζει η δημοτική εφαρμογή «İstanbul Senin», μέσω της οποίας, όπως υποστηρίζουν οι αρχές, προσωπικά δεδομένα και στοιχεία γεωεντοπισμού περίπου 4,7 εκατομμυρίων χρηστών φέρονται να διέρρευσαν σε servers ξένων χωρών και στο Dark Web. Οι τουρκικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές, μη προσβάσιμες από «συμβατικούς» browser, αγοράστηκαν και μεταπωλήθηκαν σε κλειστά δίκτυα, δημιουργώντας ένα δευτερογενές, αθέατο κύκλωμα εμπορίας πολιτικά ευαίσθητων δεδομένων. Παράλληλα, στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται και οι καταγγελίες ότι στο σύστημα «İBB Hanem» επεξεργάστηκαν και «διέρρευσαν» στοιχεία περίπου 11 εκατομμυρίων ψηφοφόρων, που σχετίζονται με εκλογικούς καταλόγους και αποτελέσματα στις κάλπες.

Οι εισαγγελικές αρχές παρουσιάζουν το σχήμα αυτό ως οργανωμένη δράση πολιτικής κατασκοπείας με στόχο τη χαρτογράφηση των πολιτικών προτιμήσεων του εκλογικού σώματος και τη χρήση αυτών των δεδομένων από κέντρα εκτός Τουρκίας.

Αν και η υπεράσπιση του Ιμάμογλου επιμένει πως πρόκειται για τυπική λειτουργία δημοτικών πλατφορμών και κοινωνικών προγραμμάτων, το κείμενο της δικογραφίας κάνει λόγο για «καταστρατήγηση κάθε νομιμότητας στην προστασία προσωπικών δεδομένων για πολιτικούς σκοπούς». Σε αυτό το πλαίσιο, η υπόθεση πολιτικής κατασκοπείας έρχεται να «κουμπώσει» πάνω σε μια σειρά προηγούμενων δικογραφιών που στοχοποιούν τη θητεία του Ιμάμογλου στον Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης.

Τι λέει ο τουρκικός νόμος για την πολιτική κατασκοπεία

Στον Τουρκικό Ποινικό Κώδικα (Ν. 5237), ο όρος «siyasal casusluk» που κυκλοφορεί στις ειδήσεις στην Τουρκία, παραπέμπει στο αδίκημα «siyasal veya askerî casusluk», δηλαδή «πολιτική ή στρατιωτική κατασκοπεία», όπως ορίζεται στο άρθρο 328.

Με απλά λόγια, το άρθρο 328 αφορά την απόκτηση πληροφοριών που, λόγω κρατικής ασφάλειας ή εσωτερικών ή εξωτερικών πολιτικών συμφερόντων, πρέπει «από τη φύση τους» να παραμείνουν μυστικές, όταν αυτή η απόκτηση γίνεται με σκοπό κατασκοπείας. Η βασική ποινή που προβλέπεται είναι κάθειρξη από 15 έως 20 έτη.

Υπάρχει, όμως, και επιβαρυντική μορφή: αν η πράξη τελέστηκε προς όφελος κράτους που βρίσκεται σε πόλεμο με την Τουρκία, ή αν έγινε σε περίοδο πολέμου ή έθεσε σε κίνδυνο την πολεμική προπαρασκευή, την πολεμική ικανότητα ή τις στρατιωτικές κινήσεις του κράτους, τότε προβλέπεται επιβαρυντική ισόβια κάθειρξη. Χρήσιμη λεπτομέρεια: το ίδιο «πακέτο» άρθρων ξεχωρίζει τη λήψη μυστικών πληροφοριών από την αποκάλυψή τους. Για παράδειγμα, η αποκάλυψη μυστικών πληροφοριών «με σκοπό κατασκοπείας» (άρθρο 330) τιμωρείται με ισόβια, και σε επιβαρυντικές συνθήκες πολέμου με επιβαρυντική ισόβια.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση Ιμάμογλου, έχει συνταχθεί κατηγορητήριο και ότι ζητείται ποινή 15 έως 20 ετών για την κατηγορία της «πολιτικής κατασκοπείας», εύρος που «κουμπώνει» με το άρθρο 328.

Νέα δίκη – νέο μέτωπο για τον Ιμάμογλου

Με την αποδοχή της εισαγγελικής πρότασης, η υπόθεση πέρασε και επισήμως στο στάδιο της κύριας δίκης, με την Εισαγγελία να έχει ήδη ανοίξει δημόσια διαδικασία σε ποινικό δικαστήριο. Για τους τέσσερις κατηγορούμενους ζητούνται διαφορετικές ποινές κάθειρξης, που κυμαίνονται μεταξύ 15 και 20 ετών, ανάλογα με τον ρόλο που φέρεται να είχε ο καθένας στη συλλογή, επεξεργασία και διακίνηση των δεδομένων. Το πότε θα εμφανιστούν για πρώτη φορά ενώπιον των δικαστών θα ξεκαθαρίσει με τη σύνταξη του λεγόμενου tenzip zaptı, του εγγράφου με το οποίο ορίζεται η πρώτη δικάσιμος και διαμορφώνεται το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας.

Η υπόθεση πολιτικής κατασκοπείας έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη φορτωμένο «ποινικό ημερολόγιο» με κεντρικό πρωταγωνιστή τον Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος κατηγορείται επίσης σε άλλες δικογραφίες για ζητήματα δημοτικών έργων, διαγωνισμών και υποτιθέμενης ζημίας στο δημόσιο. Καθώς η νέα δίκη ανοίγει, το πολιτικό θερμόμετρο στην Τουρκία ανεβαίνει, με το όνομα «Ιμάμογλου» να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης για τα όρια μεταξύ ποινικής δικαιοσύνης, προστασίας προσωπικών δεδομένων και πολιτικού ανταγωνισμού.