Τουρκική εισαγγελική έρευνα για υπόθεση ναρκωτικών «ακουμπά» πλέον ευθέως την οικογένεια του Εκρέμ Ιμάμογλου, τροφοδοτώντας τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης για στοχευμένες πολιτικές πιέσεις σε βάρος του φυλακισμένου δημάρχου του μητροπολιτικού δήμου Κωνσταντινούπολης.

Οι αρχές εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης για 27 άτομα στο πλαίσιο έρευνας για χρήση και διακίνηση ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων και ο Αλί Καγιά, αδελφός της Ντιλέκ Ιμάμογλου, συζύγου του δημάρχου. Σύμφωνα με το ιδιωτικό πρακτορείο DHA, 19 ύποπτοι έχουν ήδη τεθεί υπό κράτηση, με τις κατηγορίες να αφορούν κατοχή ναρκωτικών για προσωπική χρήση και διευκόλυνση κατανάλωσης.

Η Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης παρουσιάζει τις κινήσεις ως μέρος ευρείας επιχείρησης κατά των ναρκωτικών, ενώ η πλευρά Ιμάμογλου βλέπει συνέχεια μιας πολιτικά υποκινούμενης εκστρατείας.

Η Ντιλέκ Ιμάμογλου αντέδρασε δημόσια μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, κατηγορώντας ευθέως την κυβέρνηση ότι μεταφέρει την πίεση από τον ίδιο τον Εκρέμ Ιμάμογλου στα μέλη της οικογένειάς του.

Η ανάρτηση της Ντιλέκ Ιμάμογλου

«Αφήστε την οικογένειά μου ήσυχη!

Πρώτα στο στόχαστρο βρέθηκαν ο αγαπημένος μου σύζυγος Εκρέμ Ιμάμογλου και οι συνεργάτες του. Στη συνέχεια, οι οικογένειές μας…

Με μεγάλη υπομονή και υπευθυνότητα, αγωνιζόμαστε για να μην μετατραπούν τα γεγονότα σε μια εκστρατεία στοχοποίησης «μέσω των οικογενειών». Παρ’ όλα αυτά, η οικογένειά μας συνεχίζει να εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία. Μετά τον πεθερό μου, τα παιδιά μου και τον αδελφό μου, τώρα και ο άλλος αδελφός μου…

Χρησιμοποιούνται κάθε είδους συκοφαντίες και δυσφημίσεις με σκοπό να βλάψουν τη φήμη, να δημιουργήσουν μια συγκεκριμένη εικόνα στο κοινό και να εξυπηρετήσουν πολιτικούς σκοπούς. Αυτό δεν συνάδει ούτε με τη συνείδηση, ούτε με το δίκαιο, ούτε με την ανθρωπιά.

Η αρχή της αθωότητας και το δικαίωμα να μην στιγματίζεται κανείς είναι αναπόσπαστα και απαραβίαστα θεμελιώδη αρχές ενός κράτους δικαίου. Αυτά τα δικαιώματα δεν μπορούν να υπονομεύονται αυθαίρετα για πολιτικούς λόγους. Καμία διαδικασία κατά την οποία οι οικογένειες στοχοποιούνται με σκοπό την άσκηση πίεσης δεν είναι νόμιμη. Το δίκαιο πρέπει να εφαρμόζεται με τρόπο δίκαιο και διαφανή, με βάση μόνο συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία και όχι με φήμες και υποδείξεις.

Αυτή η έκκληση δεν αφορά μόνο την οικογένειά μου. Αφορά όλους όσους έχουν ανάγκη από το νόμο, τη δικαιοσύνη και τις ελάχιστες εγγυήσεις της δημοκρατίας.

Αρκετά πια!

Σταματήστε τα βρώμικα σενάρια που διεξάγονται μέσω των οικογενειών!

Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το δίκαιο ως μέσο πολιτικής!

Εφαρμόστε αμέσως δίκαιες, καθαρές και νόμιμες διαδικασίες!»

Ailemin üzerinden elinizi çekin!



Önce sevgili eşim Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları hedef alındı. Ardından ailelerimiz…

Büyük bir sabır ve sorumlulukla, yaşananların “aileler üzerinden” yürütülen bir hedef gösterme kampanyasına dönüşmemesi için mücadele ediyoruz. Buna… — Dilek Kaya İmamoğlu (@dk_imamoglu) February 4, 2026

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, από κορυφαία φυσιογνωμία των κεμαλιστών του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) και επισήμως υποψήφιος πρόεδρος του 2028, βρίσκεται προφυλακισμένος από τον Μάρτιο με κατηγορίες για διαφθορά και «πολιτική κατασκοπεία». Η σύλληψή του, λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακήρυξη της υποψηφιότητάς του, προκάλεσε πανεθνικές διαδηλώσεις και διεθνείς αντιδράσεις, με πολλές οργανώσεις και αναλυτές να μιλούν για καθαρά πολιτική δίωξη. Ο Ιμάμογλου κρατείται στις φυλακές Μαρμαρά, στα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης, ενώ η αντιπολίτευση βλέπει στις νέες συλλήψεις συγγενών του απόπειρα περαιτέρω αποδόμησης της εικόνας του ενόψει της προεκλογικής περιόδου.

Νέα διάσταση στην υπόθεση Ιμάμογλου

Η σύλληψη του Αλί Καγιά δεν είναι η μοναδική που «χτυπά» την οικογένεια Ιμάμογλου, καθώς ένας ακόμη αδελφός της Ντιλέκ Ιμάμογλου, ο Τζεβάτ Καγιά, είχε συλληφθεί τον Απρίλιο και προφυλακιστεί στο πλαίσιο της ίδιας εκστρατείας καταστολής. Το γεγονός ότι δύο στενοί συγγενείς της συζύγου του δημάρχου βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας ενισχύει τις υποψίες της αντιπολίτευσης ότι η υπόθεση χρησιμοποιείται για να πλήξει πολιτικά τον πιο προβεβλημένο αντίπαλο της εξουσίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, η έρευνα εντάσσεται σε μια ευρύτερη σειρά επιχειρήσεων κατά των ναρκωτικών στην Κωνσταντινούπολη τους τελευταίους μήνες, στις οποίες εμπλέκονται όλο και συχνότερα πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης, της μουσικής και των ΜΜΕ.

Στις προηγούμενες φάσεις της επιχείρησης δεκάδες ύποπτοι είχαν συλληφθεί ή προφυλακιστεί με παρόμοιες κατηγορίες, ενώ ορισμένοι αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι αφού έδωσαν καταθέσεις και βιολογικά δείγματα. Το κατά πόσο η υπόθεση İmamoğlu αποτελεί μέρος μιας ουδέτερης ποινικής έρευνας ή εργαλείο πολιτικής πίεσης αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης στην Τουρκία τους επόμενους μήνες.