Τέσσερις παρεμβάσεις για «εξπρές» μεταβιβάσεις ακινήτων δρομολογεί η κυβέρνηση, με στόχο την απλοποίηση των συναλλαγών και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις που θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για πιο φιλικό κράτος που παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ενισχύεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ συμβολαιογράφων, Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ΑΑΔΕ και Κτηματολογίου, περιορίζοντας τις καθυστερήσεις.

Παράλληλα, καταργείται το τοπογραφικό διάγραμμα σε ορισμένες εντός σχεδίου περιοχές και δίνεται η δυνατότητα κάλυψης του φόρου κληρονομιάς από το τίμημα της αγοραπωλησίας του ακινήτου που έχει κληρονομήσει ο φορολογούμενος ο οποίος αδυνατεί να πληρώσει το φόρο. Την ίδια στιγμή, καθίσταται πιο ευνοϊκό το καθεστώς μεταβίβασης κατασχεμένων ακινήτων.

Τα νέα μέτρα

Αναλυτικά οι τέσσερις παρεμβάσεις: