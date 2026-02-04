Η πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας είναι πολύ δύσκολη πλέον για τον Παναθηναϊκό καθώς ηττήθηκε με 0-1 από τον ΠΑΟΚ στον πρώτο ημιτελικό, με τον Ράφα Μπενίτεθ να στέκεται στο πέναλτι που έκρινε το ματς.

Οι «πράσινοι» θα πρέπει να κάνουν την ανατροπή στην Τούμπα, την επόμενη εβδομάδα, αν θέλουν να προκριθούν στον τελικό, με τον προπονητής τους να εξηγεί, μιλώντας στην Cosmote TV, γιατί ήρθε η ήττα στη Λεωφόρο.

«Στο πρώτο μέρος ο αντίπαλός είχε περισσότερες ευκαιρίες από εμάς και έγινε αυτό από δικά μας λάθη που θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει και στο δεύτερο μέρος ενώ ξεκινήσαμε καλύτερα ήρθε ένα πέναλτι που δεν μπορώ να καταλάβω πως το κάναμε αυτό το πέναλτι και τελικά εκεί κρίθηκε το παιχνίδι», είπε αρχικά ο Μπενίτεθ και συνέχισε.

«Όπως φάνηκε μιας και στο πρώτο μέρος ήταν πιο επικίνδυνος ο αντίπαλος έβαλα τον Κάρολ (Σφιντέρσκι) για να γίνουμε πιο επικίνδυνοι κι εμείς και τα καταφέραμε, όμως ένα αχρείαστο πέναλτι τα ανέτρεψε όλα. Πλέον πρέπει να πάμε στη Θεσσαλονίκη και να κερδίσουμε».