Με τον Γιακουμάκη να μπαίνει αλλαγή και λίγα λεπτά μετά να κερδίζει πέναλτι και να το εκτελεί στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 1-0 τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας και είναι φαβορί για την πρόκριση στον τελικό.

Από τα πρώτα λεπτά οι φιλοξενούμενοι έδειξαν τη διάθεσή τους να πιέσουν ψηλά και στο 7′ είχαν και την πρώτη στιγμή τους με το άστοχο πλασέ του Μύθου μετά το γύρισμα του Κένι, σε φάση διαρκείας. Αμέσως μετά, στο 10′, οι «ασπρόμαυροι» είχαν μεγάλη ευκαιρία με το σουτ του Τάισον μετά τη σέντρα του Ζίβκοβιτς που πέρασε από όλους, ο Γεντβάι όμως κατάφερε να απομακρύνει πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να ανέβουν στη συνέχεια αλλά οι γραμμές είχαν μεγάλες αποστάσεις και ήταν δύσκολο να κάνουν κάτι καλό επιθετικά, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν ευκαιρία και στο 25′ με τον Μύθου που προσπάθησε να… κρεμάσει τον Λαφόν αλλά ήταν άστοχος.

Οι «πράσινοι» φάνηκαν για πρώτη φορά στο 30′ με το σουτ του Τεττέη εκτός περιοχής αλλά ο Τσιφτσής απέκρουσε και το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με μεγάλη ευκαιρία για τον «δικέφαλο αετό» με τον Πέλκα που βγήκε τετ α τετ μετά το τραγικό λάθος του Γεντβάι αλλά ο Λαφόν κατάφερε να αποκρούσει.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης ο Ράφα Μπενίτεθ έβγαλε τον Τσέριν για να βάλει τον Σφιντέρσκι και στο 47′ η ομάδα του είχε την καλύτερή της ευκαιρία με τον Τεττέη που έφερε τη μπάλα στο αριστερό και σούταρε αλλά αστόχησε. Το «τριφύλλι» ανέβασε την απόδοσή του και προσπάθησε να πιέσει στα επόμενα λεπτά, το γκολ όμως το πέτυχαν οι «ασπρόμαυροι».

Στο 61′ ο Ραζβάν Λουτσέσκου έβγαλε Μύθου και Πέλκα για να βάλει Γιακουμάκη και Χατσίδη και ο πρώτος ήταν αυτός που κέρδισε πέναλτι στο 65′ από τον Καλάμπρια. Πέναλτι που ανέλαβε να εκτελέσει κιόλας ο Γιακουμάκης, ο οποίος νίκησε τον Λαφόν για το 0-1.

Ο Μπενίτεθ αντέδρασε με την είσοδο των Κάτρη και Παντελίδη αντί των Κοντούρη και Ζαρουρί και οι «πράσινοι» είχαν μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση στο 72′ με την κεφαλιά του Τεττέη μετά τη σέντρα του Αντίνο αλλά ο Τσιφτσής απέκρουσε εντυπωσιακά και κράτησε το 0-1.

Σκορ που έμεινε ως το τέλος, με τον ΠΑΟΚ να έχει πλέον τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στον τελικό και τον Παναθηναϊκό να κυνηγάει ανατροπή στην Τούμπα.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Γεντβάι (84′ Ταμπόρδα), Κυριακόπουλος, Κοντούρης (71′ Κάτρης), Τσέριν (46′ Σφιντέρσκι), Μπακασέτας, Αντίνο, Ζαρουρί (71′ Παντελίδης), Τεττέη.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας (61′ Χατσίδης), Τάισον (78′ Καμαρά), Μύθου (61′ Γιακουμάκης).