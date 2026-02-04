Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 0-1 από τον ΠΑΟΚ στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας και οι οπαδοί ξέσπασαν σε έντονες αποδοκιμασίες κατά της διοίκησης και των παικτών.

Η υπόθεση-πρόκριση έχει γίνει πολύ δύσκολη πλέον για τους «πράσινους», οι οποίοι δεν ήταν όσο καλοί θα έπρεπε στη Λεωφόρο και βρίσκονται πλέον με την πλάτη στον τοίχο. Αποτέλεσμα και απόδοση που δεν άρεσαν καθόλου στους οπαδούς, όπως είναι λογικό, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αποδοκιμασίες.

Αποδοκιμασίες κατά της διοίκησης του Γιάννη Αλαφούζου και των παικτών, οι οποίοι, εν τω μεταξύ, πήγαν προς το πέταλο για να χειροκροτήσουν τους οπαδούς και να τους ευχαριστήσουν για τη στήριξή τους, άκουσαν όμως αποδοκιμασίες και έφυγαν για τα αποδυτήρια.