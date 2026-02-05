Με επίκεντρο το κοινωνικό κράτος, την ενίσχυση της απασχόλησης, τη δημόσια υγεία και τη σύγχρονη εκπαίδευση, άνοιξε από τα Ιωάννινα ο προσυνεδριακός διάλογος της Νέας Δημοκρατίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει το πολιτικό πλαίσιο των κυβερνητικών προτεραιοτήτων για την επόμενη περίοδο.

Παράλληλα, τόσο ο πρωθυπουργός όσο και τα κορυφαία κομματικά στελέχη της γαλάζιας παράταξης ζήτησαν από κάθε μέλος της Νέας Δημοκρατίας αλλά και από τα κυβερνητικά στελέχη να μην σταματούν να αναδεικνύουν το έργο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, έτσι ώστε οι πολίτες να γίνουν κοινωνοί του και έτσι να αναδειχθεί ακόμα πιο έντονα η ΝΔ ως η μόνη επιλογή προκειμένου να κρατήσει σταθερό το τιμόνι της χώρας και μετά τις κάλπες του 2027.

Κεντρικό άξονα των παρεμβάσεων αποτέλεσε η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από στοχευμένες πολιτικές για τους πιο ευάλωτους. Το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός» αναδείχθηκε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας νέας προσέγγισης στην αναπηρία, που δίνει έμφαση στην αυτονομία, την κοινωνική ένταξη και τη στήριξη των οικογενειών, με προοπτική περαιτέρω επέκτασης και ενίσχυσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα συσπείρωσης και ενότητας, με έμφαση στη συλλογική πορεία της παράταξης μπροστά στις προκλήσεις της επόμενης περιόδου.

Ο προσυνεδριακός διάλογος – όπως τονίστηκε – σηματοδοτεί τη βούληση για ανοιχτή συζήτηση, ανανέωση και ενεργή συμμετοχή των στελεχών και των πολιτών, με κοινό στόχο τη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που αλλάζουν τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό κάλεσε όλες τις δημιουργικές δυνάμεις να συμπορευθούν σε αυτή την προσπάθεια, με ενότητα, αυτοπεποίθηση και καθαρό πολιτικό σχέδιο για το μέλλον της Ελλάδας.

Στον τομέα της εργασίας, αποτυπώθηκε η εικόνα μιας αγοράς που έχει αλλάξει ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια, με τη δημιουργία 560.000 νέων θέσεων απασχόλησης και την ανεργία να βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

«Πριν από εξίμισι χρόνια, το βασικό ζήτημα των νέων ανθρώπων ήταν “βρείτε μας μια δουλειά”. Σήμερα έχουμε το ανάποδο πρόβλημα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θύμισε ότι πάλι από τα Ιωάννινα και πριν από τις εκλογές του 2019, είχε προτάξει τότε την αντιμετώπιση της ανεργίας ως την πρώτη πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

«Πριν από εξίμισι χρόνια, το βασικό ζήτημα των νέων ανθρώπων ήταν “βρείτε μας μια δουλειά”. Σήμερα έχουμε το ανάποδο πρόβλημα. Έρχονται οι εργοδότες και μας λένε “δεν μπορούμε συχνά να βρούμε εργαζόμενους”», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σημαντικό βάρος δόθηκε και στη δημόσια υγεία, με παρεμβάσεις που στοχεύουν τόσο στις υποδομές όσο και στην καθημερινή εμπειρία του πολίτη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η αναβάθμιση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, η ενίσχυση με προσωπικό, η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και η εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης περιστατικών διαμορφώνουν ένα πιο οργανωμένο και αποτελεσματικό ΕΣΥ, ενώ τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω» ενισχύουν τη μετάβαση από τη θεραπεία στην πρόληψη. Ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό παράθυρο για τα βαρέα και ανθυγιεινά στους υγειονομικούς, ένα πάγιο αίτημά τους εδώ και χρόνια, λέγοντας: «Το γνωρίζουμε. Να μας έχετε εμπιστοσύνη. Αυτό θα σας πω για το ζήτημα αυτό».

Στην εκπαίδευση, η κυβερνητική πολιτική προσανατολίζεται σε ένα σχολείο που καλλιεργεί δεξιότητες, δημιουργικότητα και ενδιαφέροντα, πέρα από τη λογική της εξεταστικής προετοιμασίας. Οι επενδύσεις σε σχολικές υποδομές, ψηφιακά μέσα, ρομποτική και καινοτομία συνδυάζονται με τον σχεδιασμό για το Λύκειο του μέλλοντος και το Εθνικό Απολυτήριο, με στόχο την αναβάθμιση της αξίας του σχολικού απολυτηρίου και την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών για την επόμενη μέρα.

Το συνολικό πολιτικό μήνυμα που εκπέμφθηκε από τα Ιωάννινα συνδέει άμεσα την κοινωνική πολιτική με τη σταθερή οικονομική ανάπτυξη και τη συνετή δημοσιονομική διαχείριση, που επιτρέπουν τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων με μόνιμο αποτύπωμα. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΝΔ τοποθετείται ως ο βασικός πρωταγωνιστής της αλλαγής, με τον προσυνεδριακό διάλογο να συνεχίζεται σε όλη τη χώρα έως το Συνέδριο του Μαΐου στην Αθήνα.