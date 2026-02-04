Σε συζήτηση σχετικά με το πρόγραμμα «The Greek AI Accelerator», στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η Endeavor Greece στο Ωδείο Αθηνών συμμετείχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παίρνοντας αρχικά τον λόγο και περιγράφοντας την κατάσταση και τη συνεργασία της κυβέρνησης και τη στήριξη που παρέχει σε νεοφυείς επιχειρήσεις είπε: «Ήταν μια ιδέα που κυοφορήθηκε πριν κάποιους μήνες και έγινε πραγματικότητα σε λίγους μήνες και προσφέρει στις νεοφυείς επιχειρήσεις πρόσβαση σε πολύ εξελιγμένα μοντέλα. Εμείς από το 2019 συνειδητά στηρίξαμε το οικοσύστημα της καινοτομίας για να χτιστεί ένα βιώσιμο μοντέλο. Μπορούμε περισσότερα και καλύτερα. Χρειαζόμαστε κεφάλαια που θα υποστηρίξουν τις εταιρείες αυτές και μεγαλύτερη πρόσβαση σε υπολογιστική δύναμη και υποδομές όπως αυτή με τον Δαίδαλο αλλά και ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα ορίζει τι επιτρέπεται και τι όχι. Πρέπει να εκμεταλλευθούμε πλήρως την ενιαία αγορά. Πρωτοβουλίες όπως το 28ο νομικό καθεστώς αλλά και δυνατότητες να συμμετέχουμε σε διαγωνισμούς σε άλλες χώρες. Έχουμε πραγματικό ταλέντο και έφεση στην επιχειρηματικότητα. Μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που δημιουργούν τις συνέργειες και μια κυβέρνηση που μιλάει την ίδια γλώσσα. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Πείτε μας πώς μπορούμε να σας είμαστε χρήσιμοι. Όσο θα βλέπουμε το μέλλον τόσο περισσότεροι νέοι άνθρωποι θα μπορέσουν να προσελκυθούν», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Χρειάζονται κανονιστικά πλαίσια και κανόνες για το ΑΙ

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ευρώπη υπολείπεται των ΗΠΑ και της Κίνας στην ανταγωνιστικότητα. Για να γεφυρωθεί αυτό το κενό πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες και υπάρχουν οι ιδέες στις εκθέσεις Ντράγκι και Λέτα.

«Μια πιο ριζική απλοποίηση ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου είναι απόλυτη προτεραιότητα. Έχουμε παράξει περισσότερη κανονιστική γραφειοκρατία από όση μπορούμε να αντέξουμε», είπε.

Πρόσθεσε ότι «για πρώτη φορά η Ελλάδα χτίζει γέφυρες με την ελληνική διασπορά» και τόνισε ότι θέλει να βλέπει τον εαυτό του «ως έναν πρωθυπουργό που θέλει να κάνει τη χώρα πρωταγωνίστρια στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά παράλληλα να δει και ως Ευρώπη τι πρέπει να γίνει με σεβασμό στις ευρωπαϊκές αξίες. Το ΑΙ δεν θα υποκαταστήσει τον άνθρωπο, αλλά θα τον συμπληρώσει».

Κλείνοντας και ακούγοντας τους συμμετέχοντες στο πάνελ ο πρωθυπουργός είπε ότι «εδώ συντελείται κάτι σημαντικό στο οικοσύστημα της καινοτομίας και αποτελεί κεντρική προτεραιότητα η στήριξή του. Η ανάπτυξη θα έρθει από έξυπνους και ταλαντούχους ανθρώπους, από χρηματοδότες που θα αναλάβουν το ρίσκο με τα σωστά φορολογικά κίνητρα που υπάρχουν ήδη και από μια κυβέρνηση που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τα παραπάνω. Το γεγονός ότι μπορούμε και υλοποιούμε τη συνεργασία δείχνει ότι η Ελλάδα έχει μπει στον παγκόσμιο χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είμαστε ουραγοί, αλλά πρωταγωνιστές».