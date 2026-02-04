Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μίλησε για τα μέτρα που παρουσίασε σήμερα, για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.

Αρχικά, ερωτώμενος για το τραγικό ναυάγιο στη Χίο, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι είναι δραματικό να χάνεται έστω και μία ζωή. «Επίσης, εδώ έχουμε να κάνουμε με απελπισμένους ανθρώπους. Η χώρα δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι και η ρίζα του κακού έτσι κι αλλιώς είναι στο δουλεμπόριο, στο εμπόριο ανθρώπινων ψυχών. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ και θα έρθουν όλα στο φως, αλλά δεν πρέπει να αδικούμε τους άνδρες και τις γυναίκες του λιμενικού που προστατεύουν καθημερινά τα σύνορά μας», επισήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Στη συνέχεια, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τη γραφειοκρατία, όπως για παράδειγμα γιατί πρέπει ακόμα να πηγαίνουμε πιστοποιητικά γέννησης σε υπηρεσίες του δημοσίου, όταν το δημόσιο γνωρίζει την ημερομηνία γέννησής μας με εκατό τρόπους.

Με υπεύθυνη δήλωση τα πιστοποιητικά

«Στο θέμα των πιστοποιητικών γέννησης υπάρχει ήδη διαλειτουργικότητα, οπότε δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό που λέτε. Όμως δεν συμβαίνει το ίδιο με τα πτυχία, τα στρατολογικά, με τη ληξιαρχική πράξη γάμου, πράγματα που ξέρει το δημόσιο, αλλά με τα νέα μέτρα λέμε κάτι απλό. Μέχρι να διευθετηθεί το θέμα, θα μπορείτε με μια υπεύθυνη δήλωση να λέτε ‘είμαι αυτός’, και το δημόσιο θα το δέχεται. Μετά βέβαια θα γίνεται έλεγχος και θα υπάρχουν κυρώσεις όταν διαπιστώνεται ότι κάποιος έχει πει ψέματα για τα στοιχεία του», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

Εξυπηρέτηση πολιτών από ιδιώτες, όπως έγινε και με τις συντάξεις

Σε άλλη ερώτηση, σχετικά με τη σύμπραξη ιδιωτών με το δημόσιο, όπως έκανε η κυβέρνηση με τις συντάξεις, όπου έφερε ιδιώτες να κάνουν τη δουλειά που έπρεπε να κάνουν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, το ίδιο σκοπεύει να κάνει και σε θέματα εξυπηρέτησης πολιτών. Ερωτήθηκε ο κ. Χατζηδάκης αν θα έρθουν δηλαδή ιδιώτες να κάνουν τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει το δημόσιο για να ρυθμίζει τα προβλήματα των πολιτών.



«Είδαμε ότι με τις συντάξεις πέτυχε το σχέδιο αυτό, και τώρα λέμε ότι, όπου το επιτρέπει το Σύνταγμα, μπορεί να διευρύνεται αυτό το σχέδιο. Όπως για παράδειγμα στην υποβολή δηλώσεων των αγροτών, τα περιβόητα ΚΥΔ, εκεί είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο που γίνεται. Μπορούμε να το ανοίξουμε αυτό το πράγμα, να είναι μέσα κτηνίατροι, γεωπόνοι, λογιστές, κι έτσι δεν θα παίρνουν τα ΚΥΠ προμήθειες από τους αγρότες, άρα οι αγρότες θα κρατάνε μεγαλύτερο κομμάτι από τις επιδοτήσεις», δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης.

Ενημέρωση των πολιτών για εγκυκλίους και ωράρια υπηρεσιών

Τι αλλάζει στην ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με εγκυκλίους και ωράρια, ερωτήθηκε ο κ. Χατζηδάκης. «Πολίτες μας έχουν πει ότι θέλουν να εξυπηρετηθούν από μια δημόσια υπηρεσία αλλά δεν ξέρουν πότε ανοίγει και πότε κλείνει. Τώρα κάνουμε το αυτονόητο. Με κυρώσεις στον αρμόδιο υπάλληλο, θα αναρτάται ψηφιακά πότε ανοίγει και πότε κλείνει η υπηρεσία. Το ίδιο θα γίνεται σε σχέση με τον χρόνο και την εξέλιξη μιας υπόθεσης του πολίτη. Όταν κάποιος πολίτης κάνει ένα αίτημα για μια βεβαίωση, θα μπορεί να παρακολουθεί ψηφιακά την εξέλιξη του αιτήματός του, που κόλλησε, ποιος είναι ο αρμόδιος υπάλληλος κλπ.», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

Οι αλλαγές κολλάνε στην εφαρμογή τους, σχολίασε ο δημοσιογράφος, γιατί οι υπάλληλοι δεν είναι πάντα πρόθυμοι να τις εφαρμόσουν. Σε αυτό απάντησε ο κ. Χατζηδάκης με το παράδειγμα των εγκυκλίων. «Οι εγκύκλιοι πλέον θα πρέπει να αναρτώνται όχι μόνο στη Διαύγεια, αλλά και στις ιστοσελίδες των υπουργείων και των φορέων. Όταν δεν αναρτώνται, με βάση το νέο νομοσχέδιο, δεν θα ισχύουν οι εγκύκλιοι», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

«Θέλουμε το κράτος να μην είναι ένα κράτος-δυνάστης. Αυτό επιχειρούμε να κάνουμε πράξη με αυτό το νομοσχέδιο», είπε εν κατακλείδι ο κ. Χατζηδάκης.

Δείτε το βίντεο: