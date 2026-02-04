«Όχι σήμερα, όχι σήμερα, πρέπει να συνεχίσω». Με αυτή τη φράση να επαναλαμβάνεται στο μυαλό του, ο 13χρονος Όστιν Άπελμπι κατάφερε το ακατόρθωτο: να κολυμπήσει επί τέσσερις ώρες σε μια περιοχή της Αυστραλίας γεμάτη καρχαρίες, προκειμένου να ειδοποιήσει τις αρχές για τη μητέρα και τα δύο μικρότερα αδέλφια του που χάθηκαν στα ανοιχτά του κόλπου Γκέογκραφ.

Η μοιραία απόφαση στη μέση του ωκεανού

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας των διακοπών τους στη Δυτική Αυστραλία. Ενώ η οικογένεια απολάμβανε μια βόλτα με καγιάκ και SUP, ο άνεμος δυνάμωσε απότομα, τα κουπιά χάθηκαν και το μικρό σκάφος άρχισε να γεμίζει νερά, παρασύροντάς τους αρκετά μίλια μακριά από την ακτή.

Βλέποντας την κατάσταση να ξεφεύγει, η μητέρα, Τζοάν, πήρε την πιο δύσκολη απόφαση της ζωής της. Έστειλε τον μεγαλύτερο γιο της να κολυμπήσει προς τη στεριά, καθώς η απόσταση για την επιστροφή στο σπίτι τους, περίπου 174 μίλια μακριά, φαινόταν πλέον σαν ένας άλλος κόσμος. «Δεν μπορούσα να αφήσω τα παιδιά στη θάλασσα. Έπρεπε να κάνω κάτι για να σωθούμε», εξήγησε αργότερα στο ABC Radio Perth.

Μάχη με τα κύματα και τις σκέψεις για καρχαρίες

Ο Όστιν, αν και πρόσφατα είχε αποτύχει σε σχολικό τεστ κολύμβησης, βρήκε «υπεράνθρωπη» δύναμη. Έβγαλε το σωσίβιο που τον περιόριζε και ξεκίνησε μια εξαντλητική διαδρομή 2,5 μιλίων. Για να μην λυγίσει από τον φόβο -καθώς στην περιοχή είχε εντοπιστεί καρχαρίας τριών μέτρων μόλις την προηγούμενη μέρα -προσπαθούσε να σκέφτεται χαρούμενες εικόνες.

«Κάποια στιγμή σκεφτόμουν τον Τόμας το Τρενάκι. Προσπαθούσα να έχω στο μυαλό μου τα πιο χαρούμενα πράγματα για να αντέξω», δήλωσε ο έφηβος.

Όταν τελικά πάτησε στεριά, τα πόδια του κατέρρευσαν. Παρόλα αυτά, έτρεξε άλλα 1,2 μίλια στην άμμο μέχρι να βρει το κινητό τηλέφωνο της μητέρας του και να καλέσει τη διάσωση.

Η νυχτερινή επιχείρηση και το «θαύμα» της επανένωσης

Ενώ ο Όστιν πάλευε στη στεριά, η Τζοάν και τα δύο μικρότερα παιδιά κρατιόντουσαν από τις σανίδες τραγουδώντας στίχους από τη «Μοάνα». Η αστυνομία και τα σωστικά συνεργεία, κινητοποιημένα από την κλήση του 13χρονου, ξεκίνησαν μια τεράστια επιχείρηση. Λίγο μετά τις 20:30, η οικογένεια εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο Όστιν, ο οποίος ένιωθε τύψεις πιστεύοντας ότι καθυστέρησε, ξέσπασε σε κλάματα όταν είδε τους δικούς του ζωντανούς. Οι επικεφαλής της διάσωσης τόνισαν ότι η δική του αποφασιστικότητα έσωσε τρεις ζωές. «Είμαστε ζωντανοί. Και αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία», κατέληξε η Τζοάν, σε μια ιστορία που κάνει πλέον τον γύρο του κόσμου μέσω του BBC.