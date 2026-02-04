Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ευγνώμων που η Ουκρανία θα λάβει την πρώτη παράδοση αμερικανικού LNG μέσω της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Η ουκρανική Naftogaz εξασφάλισε την πρώτη παράδοση αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου για φέτος. Χρειαζόμαστε αυτή την πρόσθετη εισαγωγή, επειδή οι Ρώσοι κατέστρεψαν σημαντικό μέρος της παραγωγής μας. Προετοιμάζουμε την πρώτη προμήθεια αμερικανικού φυσικού αερίου μέσω της Ελλάδας και των ευρωπαϊκών γειτόνων, όπως συμφωνήθηκε. Είμαι ευγνώμων που αυτές οι συμφωνίες λειτουργούν. Όλες οι συμφωνίες που μας ενισχύουν μας βοηθούν να επιβιώσουμε».