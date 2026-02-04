Ο Παναθηναϊκός δεν ψάχνει μόνο χαφ και επιθετικό αλλά και κεντρικό αμυντικό σύμφωνα με τους Αργεντίνους, οι οποίοι υποστηρίζουν πως υπάρχει ενδιαφέρον για τον Κέβιν Λομόνακο της Ιντεπεντιέντε.

Οι «πράσινοι» συνεχίζουν τις κινήσεις τους για την ενίσχυση του ρόστερ και σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Αργεντίνος δημοσιογράφος Ρόντρι Ροσέτι, ένας από τους στόχους είναι ο Λομόνακο.

Ο 24χρονος στόπερ, κάτοχος και ιταλικού διαβατηρίου, υπήρξε διεθνής με την Κ17 και την Κ23 της Αργεντινής ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε και σε Λανούς, Πλατένσε, Τίγκρε και Μπραγκαντίνο, από την οποία τον αγόρασε το περασμένο καλοκαίρι η Ιντεπεντιέντε.

Ο Λομόνακο έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 και μετράει μέχρι στιγμής 67 συμμετοχές με την Ιντεπεντιέντε.