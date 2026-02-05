Οι τοπικά ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες με πιθανές χαλαζοπτώσεις, τα χιόνια στα ορεινά και οι πολύ ενισχυμένοι και τοπικά θυελλώδεις νοτιάδες στο Αιγαίο θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Πέμπτη 5/2.

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται από την αρχή της ημέρας κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, οι οποίες προοδευτικά θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές, ενώ το βράδυ θα περιοριστούν στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά και κατά τόπους θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις. Οι περιοχές όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη πιθανότητα χαλαζόπτωσης είναι τα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά, η Πελοπόννησος, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Χιόνια θα πέσουν σε μεγάλο υψόμετρο στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική και την εκδήλωση λασποβροχών.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 5 έως 13-15, στην Ήπειρο από 7 έως 13 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 6 έως 14, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 15-17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 10 έως 15-16, στα νησιά του Αιγαίου από 12 έως 15-16 βαθμούς και στην Κρήτη από 11 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις 6-7 μποφόρ και πιθανότατα τοπικά θυελλώδεις 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ και προοδευτική εξασθένηση το απόγευμα.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε βροχές κατά περιόδους, ενώ τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ και ενδεχομένως πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, αλλά το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ αλλά το απόγευμα θα εξασθενήσουν σε ασθενείς και θα πνέουν πλέον από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 14-15 βαθμούς.