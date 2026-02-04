Ο ΠΑΟΚ πήρε προβάδισμα για την πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 1-0 στη Λεωφόρο στον πρώτο ημιτελικό και ο Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του.

Οι «ασπρόμαυροι» ήταν καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού, είχαν ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και δεν τις αξιοποίησαν, στο δεύτερο όμως σκόραραν και πήραν τη νίκη, η οποία τούς δίνει και τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στον τελικό.

«Ήταν τα πρώτα 90 λεπτά από μία διπλή μάχη. Νομίζω ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα, ίσως το σκορ μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο, βάσει των ευκαιριών που κάναμε στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο ημίχρονο με τις ψηλές μπαλιές έγινε λίγο πιο περίεργο, ωστόσο τα παιδιά ανταποκρίθηκαν σε κάθε συνθήκη στον αγωνιστικό χώρο, είχαν το πνεύμα του μαχητή σε όλες τις φάσεις», είπε αρχικά στις δηλώσεις του ο Λουτσέσκου και συνέχισε.

«Τώρα τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, δεν κρίθηκε τίποτα, έχουμε το προβάδισμα στον επαναληπτικό της Τούμπας, μπροστά στους φιλάθλους μας, όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι στο γήπεδο για να πετύχουμε στον στόχο μας».