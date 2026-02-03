Αναπάντητα ερωτήματα υπάρχουν γύρω από τη δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο, καθώς παρά την τεράστια περιουσία του, οι δράστες δεν ζήτησαν χρήματα. Παράλληλα, ο πατέρας του ξέσπασε κατά της οικογένειάς του, αναφέροντας ότι δεν ενημερώθηκε έγκαιρα για τις εξελίξεις.

Πιο αναλυτικά, το δελτίο ειδήσεων του Star αναφέρθηκε στον τρόπο που το θύμα απέκτησε περιουσία και μπόρεσε να ανοίξει τη δική του επιχείρηση ως εργολάβος.

Σύμφωνα με το Star, ο 27χρονος όταν ενηλικιώθηκε απέκτησε πρόσβαση στη μεγάλη περιουσία του παππού του, ο οποίος τον υπεραγαπούσε, δηλώνοντας ότι ήταν ο αγαπημένος του εγγονός και πως ήθελε να έχει καλή και άνετη ζωή.

Όταν πέθανε ο παππούς δύο χρόνια πριν, ο εγγονός τον κληρονόμησε, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι απέκτησε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και πολλά ακίνητα. Επίσης, μέρος της κληρονομιάς δέχτηκε και ο πατέρας του, με τον οποίο το θύμα δεν είχε καλές σχέσεις.

Συγγενείς του 27χρονου υποστήριξαν ότι ο επιχειρηματίας έκτοτε έχτισε φιλίες με το χρήμα, κάτι που τον οδήγησε να κάνει κακές παρέες, καθώς τον πλησίασαν άτομα που ήθελαν να τον εκμεταλλευτούν.

«Θέλω να ανοίξουν τα στόματα»

Ο πατέρας του 27χρονου σε δηλώσεις που έκανε στο Live News, υποστήριξε ότι είχε καλές σχέσεις με τον γιο του, παρότι είχε χωρίσει με τη μητέρα του θύματος. Όπως είπε, στην οικογένεια του νεκρού γνωρίζουν την αλήθεια και πρέπει να μιλήσουν.

«Θέλω να ανοίξουν τα στόματα από την οικογένεια του γιου μου» ανέφερε ο πατέρας.

«Δεν ξέρω ποιος τον σκότωσε, η αστυνομία πρέπει να τους βρει», είπε, προσθέτοντας ότι «το πού ήταν μπλεγμένος ο γιος μου το ξέρουν η μάνα του και η σύντροφός του».

Ακόμη, υποστήριξε ότι στο παρελθόν είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος του γιου του, αλλά τελικά την απέσυρε.

«Μου έκαψαν τα αυτοκίνητα. Τότε υποψιαζόμουν ότι το είχε κάνει ο γιος μου. Δεν πιστεύω ότι είναι τυχαία τα δύο περιστατικά», δήλωσε, αναφέροντας ότι δεν ενημερώθηκε από τις αρχές για την απαγωγή του παιδιού του.