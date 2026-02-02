Ανατροπή υπάρχει στη δολοφονία του επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο, καθώς από τη νεκροψία φάνηκε ότι ήταν ζωντανός για έξι μέρες και πως δεν εκτελέστηκε λίγο μετά την απαγωγή του.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε πως δέχτηκε 10 σφαίρες πισώπλατα, με τη μία να δίνεται στο κεφάλι ως χαριστική βολή.

Σύμφωνα με το Live News είναι άγνωστο το μέρος που κρατούσαν τον εργολάβο, όπως και γιατί δεν επικοινώνησαν με κάποιο κοντινό του πρόσωπο από τη στιγμή που τον είχαν απαγάγει.

Επίσης, προηγουμένως, ο 27χρονος είχε ξυλοκοπηθεί, πιθανόν μέσα σε αυτοκίνητο για να ακινητοποιηθεί, καθώς είχε προθανάτιες εκχυμώσεις στα χείλη και στο μεσόφρυο.

Αμέσως μετά την εκτέλεση, οι δράστες έβαλαν φωτιά στη σορό του, ενδεχομένως για να εξαφανίσουν και τα δικά τους ίχνη, χωρίς αυτή να απανθρακωθεί τελικά.

Ποιος ήταν

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεν είχε σχέσεις με τον πατέρα του. Μεγάλωσε κοντά στον παππού του και προσπάθησε να γίνει οικονομικά ανεξάρτητος από μικρή ηλικία. Η μητέρα του έμενε στην Κρήτη.

Η οικογένεια του 27χρονου ήταν ευκατάστατη. Ο ίδιος κυκλοφορούσε το τελευταίο διάστημα με ένα ακριβό αυτοκίνητο και είχε λευκό ποινικό μητρώο. Είχε αρραβωνιαστεί την κοπέλα με την οποία συζούσε στην Ελευσίνα και παλαιότερα είχε παίξει ποδόσφαιρο σε έναν τοπικό σύλλογο.

Ακόμη, είχε καθαρό ποινικό μητρώο, αλλά το όνομά του φέρεται να ακουγόταν στην αστυνομία, ανέφερε η εκπομπή του Mega.

Το χρονικό της υπόθεσης

Πριν από μία εβδομάδα και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 26/1, ο 27χρονος είχε απαχθεί έξω από την κατοικία του στην Ελευσίνα, με αυτόπτη μάρτυρα τη σύντροφό του.

Ο 27χρονος, όπως είχε επισημάνει στην κατάθεσή της η κοπέλα του, χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού, αυτή του άνοιξε, αλλά ο ίδιος δεν ανέβηκε ποτέ πάνω.

Η ίδια κατέθεσε στην αστυνομία πως από τις κάμερες ασφαλείας είδε τέσσερα άγνωστα άτομα να τον εξαναγκάζουν να επιβιβαστεί σε Ι.Χ. αυτοκίνητο. Από τον έλεγχο των πινακίδων προέκυψε ότι το όχημα είχε δηλωθεί κλεμμένο από τη Θεσσαλονίκη.

Την Κυριακή 1/2 ο άνδρας βρέθηκε δεμένος, γαζωμένος από σφαίρες, ενώ οι δράστες φέρονται να επιχείρησαν να κάψουν τη σορό, χωρίς όμως να το καταφέρουν.

Τη σορό εντόπισε τυχαία ένας άνδρας που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του, όταν το ζώο κατευθύνθηκε προς το σημείο, καθώς είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της σήψης.