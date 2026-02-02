Με 10 πισώπλατους πυροβολισμούς εκτελέστηκε ο 27χρονος στη Νέα Πέραμο, ενώ δέχτηκε και βολή στο κεφάλι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ιατροδικαστής εντόπισε 9 σφαίρες στην πλάτη και μία στο ινιακό οστό στο κεφάλι.

Προηγουμένως, ο 27χρονος είχε ξυλοκοπηθεί, πιθανόν μέσα σε αυτοκίνητο για να ακινητοποιηθεί, καθώς είχε προθανάτιες εκχυμώσεις στα χείλη και στο μεσόφρυο.

Αμέσως μετά την εκτέλεση, οι δράστες έβαλαν φωτιά στη σορό του, ενδεχομένως για να εξαφανίσουν και τα δικά τους ίχνη, χωρίς αυτή να απανθρακωθεί τελικά.

Αν και ο 27χρονος δεν έχει ποινικό παρελθόν, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών ερευνούν τυχόν έκνομες δραστηριότητες, καθώς η δολοφονία δείχνει ιδιαίτερη αγριότητα και άτομα του υποκόσμου.

Επίσης, όπως έγραψε και χθες το Newsbeast, στο μικροσκόπιο μπαίνει και μια μαφιόζικη εκτέλεση τον Φεβρουάριο του 2024, με θύμα 59χρονο επιχειρηματία στη Μάνδρα.

Βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Newsbeast δείχνει τον 27χρονο δευτερόλεπτα πριν από την αρπαγή του. Είναι πεζός και περπατάει προς το σπίτι του:

Το χρονικό της υπόθεσης

Πριν από μία εβδομάδα και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 26/1, ο 27χρονος είχε απαχθεί έξω από την κατοικία του στην Ελευσίνα, με αυτόπτη μάρτυρα τη σύντροφό του.

Ο 27χρονος, όπως είχε επισημάνει στην κατάθεσή της η κοπέλα του, χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού, αυτή του άνοιξε, αλλά ο ίδιος δεν ανέβηκε ποτέ πάνω.

Η ίδια κατέθεσε στην αστυνομία πως από τις κάμερες ασφαλείας είδε τέσσερα άγνωστα άτομα να τον εξαναγκάζουν να επιβιβαστεί σε Ι.Χ. αυτοκίνητο. Από τον έλεγχο των πινακίδων προέκυψε ότι το όχημα είχε δηλωθεί κλεμμένο από τη Θεσσαλονίκη.

Την Κυριακή 1/2 ο άνδρας βρέθηκε δεμένος, γαζωμένος από σφαίρες, ενώ οι δράστες φέρονται να επιχείρησαν να κάψουν τη σορό, χωρίς όμως να το καταφέρουν.

Τη σορό εντόπισε τυχαία ένας άνδρας που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του, όταν το ζώο κατευθύνθηκε προς το σημείο, καθώς είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της σήψης.