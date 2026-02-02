Ένα απίστευτο θρίλερ είναι σε εξέλιξη στη Νέα Πέραμο. Χτες, Κυριακή 1/2 εντοπίστηκε σε ρέμα η σορός ενός 27χρονου που είχε απαχθεί πριν μία εβδομάδα από την Ελευσίνα και στις Αρχές σήμανε συναγερμός.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της μυστήριας υπόθεσης και μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστα τα κίνητρα της δολοφονίας του 27χρονου, το άψυχο σώμα του οποίου εντοπίστηκε το μεσημέρι από περαστικό μέσα σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Το χρονικό της υπόθεσης

Πριν από μία εβδομάδα και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 26/1 ο 27χρονος είχε απαχθεί έξω από την κατοικία του στην Ελευσίνα, με αυτόπτη μάρτυρα τη σύντροφό του.

Ο 27χρονος, όπως είχε επισημάνει στην κατάθεσή της η κοπέλα του, χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού, αυτή του άνοιξε, αλλά ο ίδιος δεν ανέβηκε ποτέ πάνω.

Η ίδια κατέθεσε στην αστυνομία πως από τις κάμερες ασφαλείας είδε τέσσερα άγνωστα άτομα να τον εξαναγκάζουν να επιβιβαστεί σε Ι.Χ. αυτοκίνητο. Από τον έλεγχο των πινακίδων προέκυψε ότι το όχημα είχε δηλωθεί κλεμμένο από τη Θεσσαλονίκη.

Τον βρήκαν νεκρό και γαζωμένο από σφαίρες

Την Κυριακή 1/2 άνδρας βρέθηκε δεμένος, γαζωμένος από σφαίρες, ενώ οι δράστες φέρονται να επιχείρησαν να κάψουν τη σορό, χωρίς όμως να το καταφέρουν.

Οι αστυνομικές αρχές, όπως μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 2/2 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» εξετάζουν ως επικρατέστερο σενάριο ότι πίσω από την απαγωγή και τη δολοφονία κρύβονται οικονομικές διαφορές.

Οι έρευνες στρέφονται κυρίως στο επαγγελματικό περιβάλλον του θύματος ενώ παράλληλα, ερευνώνται όλες οι δραστηριότητές του, προκειμένου να εξακριβωθεί το κίνητρο που θα οδηγήσει στον εντοπισμό των δραστών.