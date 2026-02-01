Ένα θρίλερ είναι εδώ και λίγες ώρες σε εξέλιξη, μετά τον εντοπισμό ενός νεαρού άνδρα νεκρού σε ρέμα στη Νέα Πέραμο Αττικής.

Αυτό καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ο νεκρός είναι ο 27χρονος που τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής είχε πέσει θύμα απαγωγής έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, με τους δράστες να μην επικοινωνούν ποτέ με την οικογένειά του για ζητήσουν λίτρα.

Το περιστατικό είχε καταγγείλει στο ΤΔΕΕ Ελευσίνας η σύντροφος του, δίνοντας μάλιστα στους αστυνομικούς και σχετικό υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Στο βίντεο φαίνονται ένοπλοι άνδρες να ακινητοποιούν και να βάζουν με τη βία μέσα σε όχημα τον 27χρονο, ενώ οι πινακίδες του ήταν κλεμμένες όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια.

Παρά τις έρευνες δεν είχε εντοπιστεί κάποιο σημάδι ούτε του θύματος ούτε των δραστών, μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής που σύμφωνα με τις ενδείξεις βρέθηκε νεκρός σε κατάσταση αρχικής σήψης.

Στο σημείο έχει φτάσει ιατροδικαστής για να εξετάσει μακροσκοπικά τη σορό, ενώ την έρευνα ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών του «ελληνικού FBI».