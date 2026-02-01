Τον φάκελο της δολοφονίας ενός επιχειρηματία, που είχε συγκλονίσει τη Μάνδρα στις αρχές του 2024, ανοίγουν εκ νέου οι αστυνομικοί του «ελληνικού FBI», επιχειρώντας να διαπιστώσουν αν υπάρχει σύνδεση με την εκτέλεση του νεαρού άνδρα που βρέθηκε νεκρός το μεσημέρι της Κυριακής σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Αν και επισήμως δεν υπάρχει ταυτοποίηση του νεαρού άνδρα που βρέθηκε νεκρός, όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για τον 27χρονο επιχειρηματία, την εξαφάνιση του οποίου είχε δηλώσει πριν από λίγες ημέρες η αρραβωνιαστικιά του στο ΤΔΕΕ Ελευσίνας. Καθοριστικό ρόλο στην αναγνώριση αναμένεται να παίξει και ένα χαρακτηριστικό τατουάζ που έφερε ο 27χρονος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο νεαρός δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν, ενώ η επαγγελματική του δραστηριότητα σχετιζόταν με τον χώρο των logistics και την εύρεση εργατικού δυναμικού για τη Δυτική Αττική.

Τη σορό εντόπισε τυχαία ένας άνδρας που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του, όταν το ζώο κατευθύνθηκε προς το σημείο, καθώς είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της σήψης. Από την αυτοψία προκύπτει ότι το θύμα δέχθηκε τουλάχιστον πολλούς πυροβολισμούς, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και δύο κάλυκες. Παράλληλα, όλα δείχνουν πως οι δράστες επιχείρησαν να βάλουν φωτιά στη σορό, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Τη σορό εξέτασε ιατροδικαστής, ενώ τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στον ακριβή χρόνο και τα αίτια του θανάτου.

Η φύση της επαγγελματικής δραστηριότητας του θύματος, η πιθανή γνωριμία με πρόσωπα που σχετίζονται με την υπόθεση της Μάνδρας, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης, οδηγούν τους αξιωματικούς της Δίωξης Ανθρωποκτονιών στο να «ξεσκονίσουν» εκ νέου τον παλαιότερο φάκελο, αναζητώντας κοινά στοιχεία και συνδέσεις.