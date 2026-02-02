Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη μετά τον εντοπισμό της σορού ενός νεαρού άνδρα, το μεσημέρι της Κυριακής, σε ρέμα στη Νέα Πέραμο. Τη σορό εντόπισε τυχαία ένας άνδρας που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του, όταν το ζώο κατευθύνθηκε προς το σημείο, καθώς είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της σήψης.

Η σορός πιστεύεται ότι ανήκει στον 27χρονο που έπεσε θύμα αρπαγής έξω από το σπίτι του, στην Ελευσίνα, πριν από μερικές ημέρες, όπως είχε καταγγείλει η σύντροφός του.

Αν και ο 27χρονος δεν έχει ποινικό παρελθόν, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών ερευνούν τυχόν έκνομες δραστηριότητες, καθώς η δολοφονία δείχνει ιδιαίτερη αγριότητα και άτομα του υποκόσμου.

Επίσης, όπως έγραψε και χθες το Newsbeast, στο μικροσκόπιο μπαίνει και μια μαφιόζικη εκτέλεση τον Φεβρουάριο του 2024, με θύμα 59χρονο επιχειρηματία στη Μάνδρα.

Βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Newsbeast δείχνει τον 27χρονο δευτερόλεπτα πριν από την αρπαγή του. Είναι πεζός και περπατάει προς το σπίτι του:

Ένα ακόμα βίντεο καταγράφει τη στιγμή της αρπαγής του 27χρονου έξω από το σπίτι στην Ελευσίνα:

Το χρονικό της υπόθεσης

Πριν από μία εβδομάδα και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 26/1, ο 27χρονος είχε απαχθεί έξω από την κατοικία του στην Ελευσίνα, με αυτόπτη μάρτυρα τη σύντροφό του.

Ο 27χρονος, όπως είχε επισημάνει στην κατάθεσή της η κοπέλα του, χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού, αυτή του άνοιξε, αλλά ο ίδιος δεν ανέβηκε ποτέ πάνω.

Η ίδια κατέθεσε στην αστυνομία πως από τις κάμερες ασφαλείας είδε τέσσερα άγνωστα άτομα να τον εξαναγκάζουν να επιβιβαστεί σε Ι.Χ. αυτοκίνητο. Από τον έλεγχο των πινακίδων προέκυψε ότι το όχημα είχε δηλωθεί κλεμμένο από τη Θεσσαλονίκη.

Την Κυριακή 1/2 ο άνδρας βρέθηκε δεμένος, γαζωμένος από σφαίρες, ενώ οι δράστες φέρονται να επιχείρησαν να κάψουν τη σορό, χωρίς όμως να το καταφέρουν.

