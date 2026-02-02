Τραύματα στην πλάτη και το στήθος, τα οποία είχαν προκληθεί από βολίδες πυροβόλου όπλου, είχε ο νεαρός άνδρας που εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα της Νέας Περάμου το μεσημέρι της Κυριακής.

Επίσης, οι άγνωστοι δράστες έβαλαν φωτιά στα ρούχα του και επιχείρησαν να τον κάψουν, χωρίς όμως επιτυχία, καθώς ο ιατροδικαστής εντόπισε μόνο εγκαύματα. Περισσότερα βέβαια θα φανούν στη νεκροψία – νεκροτομή, που θα γίνει ίσως και σήμερα, ενώ με το DNA θα γίνει και η επίσημη ταυτοποίησή του, αν και όλα συγκλίνουν στο ότι είναι ο 27χρονος που η σύντροφός του είχε δηλώσει την αρπαγή του πριν από μερικές ημέρες στο ΤΔΕΕ Ελευσίνας.

Αν και ο 27χρονος δεν έχει ποινικό παρελθόν, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών ερευνούν τυχόν έκνομες δραστηριότητες, καθώς η δολοφονία δείχνει ιδιαίτερη αγριότητα και άτομα του υποκόσμου.

Επίσης, όπως έγραψε και χθες το Newsbeast, στο μικροσκόπιο μπαίνει και μια μαφιόζικη εκτέλεση τον Φεβρουάριο του 2024, με θύμα 59χρονο επιχειρηματία στη Μάνδρα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Πριν από μία εβδομάδα και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 26/1, ο 27χρονος είχε απαχθεί έξω από την κατοικία του στην Ελευσίνα, με αυτόπτη μάρτυρα τη σύντροφό του.

Ο 27χρονος, όπως είχε επισημάνει στην κατάθεσή της η κοπέλα του, χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού, αυτή του άνοιξε, αλλά ο ίδιος δεν ανέβηκε ποτέ πάνω.

Η ίδια κατέθεσε στην αστυνομία πως από τις κάμερες ασφαλείας είδε τέσσερα άγνωστα άτομα να τον εξαναγκάζουν να επιβιβαστεί σε Ι.Χ. αυτοκίνητο. Από τον έλεγχο των πινακίδων προέκυψε ότι το όχημα είχε δηλωθεί κλεμμένο από τη Θεσσαλονίκη.

Την Κυριακή 1/2 άνδρας βρέθηκε δεμένος, γαζωμένος από σφαίρες, ενώ οι δράστες φέρονται να επιχείρησαν να κάψουν τη σορό, χωρίς όμως να το καταφέρουν.

Τη σορό εντόπισε τυχαία ένας άνδρας που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του, όταν το ζώο κατευθύνθηκε προς το σημείο, καθώς είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της σήψης.