Προσωπικές διαφορές ή κάποια εμπλοκή σε έκνομη δραστηριότητα που δεν γνώριζαν οι δικοί του άνθρωποι, «βλέπουν» οι αξιωματικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών πίσω από τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο.

Μάλιστα, άτομα που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα στη Δυτική Αττική επιμένουν στο ότι η συγκεκριμένη εκτέλεση ίσως και να σχετίζεται με αυτή του 59χρονου επιχειρηματία στη Μάνδρα τον Φεβρουάριο του 2024. Οι δύο άνδρες γνωρίζονταν λόγω της κοινής επαγγελματικής δραστηριότητάς τους (γραφεία διαχείρισης εργατικού δυναμικού), ενώ φαίνεται πως υπήρχαν και κοινά άτομα στις δύο επιχειρήσεις.

Επίσης, στις δύο δολοφονίες ο τρόπος δράσης ήταν ίδιος: εκτέλεση και στη συνέχεια πρόκληση πυρκαγιάς.

Ο ιατροδικαστής, Γιώργος Ντιλέρνια, διέκρινε σημάδια κακοποίησης στο πρόσωπο του 27χρονου, πριν το θάνατό του, δείγμα του ότι βασανίστηκε πριν φτάσουμε στη δολοφονία του 6 ημέρες μετά την αρπαγή του.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών ψάχνουν δύο πράγματα: α) για ποιον λόγο βασάνιζαν τον νεαρό επιχειρηματία και β) πού τον κράτησαν όλο αυτό το διάστημα.

Τέλος, αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι δεν επικοινώνησαν με άτομα του περιβάλλοντός του προκειμένου να ζητήσουν λύτρα, όπως τουλάχιστον ανέφερε στην ΕΛ.ΑΣ. η σύντροφός του.

Βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Newsbeast δείχνει τον 27χρονο δευτερόλεπτα πριν από την αρπαγή του. Είναι πεζός και περπατάει προς το σπίτι του:

Ένα ακόμα βίντεο καταγράφει τη στιγμή της αρπαγής του 27χρονου έξω από το σπίτι στην Ελευσίνα: