Ο πατέρας του 27χρονου που εκτελέστηκε εν ψυχρώ στη Νέα Πέραμο και η σορός του εντοπίστηκε σε ρέμα την Κυριακή, μίλησε σήμερα στην εκπομπή Live News. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ευαγγελάτου, αν έχει μάθει κάτι νεότερο για τις έρευνες που γίνονται για την εξιχνίαση της δολοφονίας του γιου του, ο πατέρας του 27χρονου είπε πως η ασφάλεια πρέπει να μας πει αν υπάρχει κάτι νεότερο.

«Εγώ δεν γνωρίζω κάτι νεότερο, η ΓΑΔΑ ξέρει τα πάντα. Και θα βρεθούν οι δολοφόνοι. Εννοείται ότι θα δώσω κι εγώ κατάθεση, με έχουν καλέσει για αύριο». Στη συνέχεια ο πατέρας σχολίασε τα όσα είπε ο δημοσιογράφος για τις δηλώσεις που έκανε η μητέρα του 27χρονου, για την οποία είπε ο πατέρας ότι γνωρίζει πράγματα για την υπόθεση. «Όλοι γνωρίζουν», είπε ο πατέρας του 27χρονου. «Όχι μόνο όλοι, και οι φίλοι του ακόμα, που δεν μιλάνε. Τα παιδιά που ήρθαν στην ασφάλεια να μιλήσουν ήτανε για … μπεϊμπιλίνο. Τα άλλα παιδάκια που είναι, που κρύβονται;» Ο δημοσιογράφος τον ρωτάει τι ξέρει ή τι έχει ακούσει ο ίδιος, που τον κάνει να λέει με σιγουριά πως όλοι γνώριζαν. «Όχι δεν έχω ακούσει, απλά ξέρω ότι έχει πολλούς φίλους».

Ερωτώμενος αν φοβόταν ότι θα σκοτώσουν τον γιο του, ο πατέρας είπε: «Το υποψιαζόμουν και του είχα πει δυο κουβέντες, επειδή είχε γίνει αυτό που είχε γίνει με το ατύχημα και έμαθα ότι στο αμάξι ήταν αυτό το άτομο». Ο πατέρας απάντησε επίσης σε όσα είπε η σύντροφος του 27χρονου ότι υπήρχε κάποια περιουσιακή διαφορά ανάμεσα σε πατέρα και γιο, και ότι ο 27χρονος είχε κληρονομήσει πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία από τον παππού του.

«Πολεμάνε να ρίξουνε λάσπη, αλλά η λάσπη θα πέσει επάνω τους. Να μου πει η κυρία Βάσω (πρώην σύζυγος και μητέρα του 27χρονου) γιατί πήγε στην Κρήτη, από πού κινδύνευε. Ο γιος μου έχει πει ότι κινδύνευε και ο ίδιος και όλη η οικογένεια. Να ανοίξουν τα στόματά τους.

Όσο για την περιουσία που κληροδοτήθηκε από τον παππού, είπε ότι δεν ισχύει ότι ήταν τεταμένες οι σχέσεις πατέρα-γιου λόγω της κληρονομιάς, γιατί είναι και ο ίδιος ο πατέρας κληρονόμος, αλλά και η ανιψιά του. Στη συνέχεια αντικρούει τα όσα είπε η πρώην σύζυγός του και μητέρα του 27χρονου, ότι υπήρχε ένταση ανάμεσα στο γιο και τον πατέρα. «Αυτά είναι λάσπη που ρίχνει αυτή επάνω μου. Θα τα βρει η ασφάλεια αυτά, ποιος σκότωσε τον γιο μου».



«Εγώ δεν έχω εχθρούς. Αν η ασφάλεια κοίταγε καλύτερα τα αυτοκίνητα αυτά εδώ πριν δυο μήνες, πιθανώς ο γιος μου να ζούσε τώρα. Είναι σοβαρό αυτό που λέω». Ο πατέρας του 27χρονου συσχέτισε ευθέως αυτούς που βάλανε τη φωτιά στα αυτοκίνητα του πριν δυο μήνες, με τους δολοφόνους του γιου του. «Εμένα μου πέρασε από το μυαλό ότι μπορεί ο γιος μου να έκαψε τα αυτοκίνητα. Αυτό δε σημαίνει ότι το έκανε ο γιος μου. Είναι όλοι ύποπτοι, ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει», κατέληξε ο πατέρας του 27χρονου.



Δείτε το βίντεο: