Τέλος στη δράση εγκληματικής ομάδας, που πραγματοποιούσε διακίνηση κλεμμένων ταξιδιωτικών εγγράφων, έβαλε η ΕΛΑΣ μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Ομάδας ΔΙΑΣ και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν, το μεσημέρι της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου, στο κέντρο της Αθήνας, 2 αλλοδαποί, ηλικίας 30 και 21 ετών, κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και πλαστογραφία ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται επιπλέον ένα άτομο.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών που περιήλθαν στους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ αναφορικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται τόσο στην αγορά κλεμμένων κινητών καθώς και ταυτοποιητικών εγγράφων οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.

Αρχικά, σε έλεγχο σε κατάστημα κινητών στο κέντρο της Αθήνας εντοπίστηκε ο 30χρονος αλλοδαπός να κατέχει εντός του καταστήματος 21 κινητά τηλέφωνα και 3 tablet, για τα οποία ο 30χρονος δεν κατείχε τα απαραίτητα παραστατικά έγγραφα,

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο κέντρο της Αθήνας τον 21χρονο κατηγορούμενο και σε έρευνα στο σπίτι του και σε άλλα σπίτι που χρησιμοποιούσε ως χώρο απόκρυψης των ταξιδιωτικών εγγράφων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: