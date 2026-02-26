Σύγκρουση λεωφορείου που εκτελούσε δρομολόγιο αστικών συγκοινωνιών με Ι.Χ. σημειώθηκε γύρω στις 6 το πρωί, στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του Ι.Χ. αυτοκινήτου που παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για παροχή ιατρικής φροντίδας.

Το τροχαίο, οι συνθήκες του οποίου ερευνώνται από την Τροχαία, συνέβη στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Προκάλεσε δε, καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων.