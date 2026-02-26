Μία από τις δύο Ρωσίδες με τις οποίες ο Μπιλ Γκέιτς παραδέχτηκε ότι είχε εξωσυζυγικές σχέσεις κατά τη διάρκεια του 27χρονου γάμου του έλαβε οικονομική βοήθεια από τον Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος χρησιμοποίησε το σκανδαλώδες αυτό μυστικό σε μια προσπάθεια να εκβιάσει τον δισεκατομμυριούχο συνιδρυτή της Microsoft.

Όπως αναφέρει η New Yor Post, η απροσδόκητη δημόσια παραδοχή του Μπιλ Γκέιτς την Τρίτη θεωρήθηκε μια αμφιλεγόμενη προσπάθεια να αποκαταστήσει την εικόνα του σχετικά με τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπστιν, την οποία η πρώην σύζυγός του, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, έχει σε μεγάλο βαθμό κατηγορήσει για τη διάλυση του γάμου τους.

«Είχα εξωσυζυγικές σχέσεις, μία με μια Ρωσίδα παίκτρια μπριτζ και μία με μια Ρωσίδα πυρηνική φυσικό», δήλωσε ο δισεκατομμυριούχος σε εργαζομένους κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Ίδρυμα Γκέιτς, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Inside Bill Gates' sordid affair with Russian Mila Antonova and the dark links to Epstein https://t.co/xzDN2waWPq pic.twitter.com/vNjtennSiT — New York Post (@nypost) February 25, 2026

Ο Μπιλ Γκέιτς παραδέχθηκε τις εξωσυζυγικές σχέσεις, επιμένοντας παράλληλα ότι δεν έκανε τίποτα «παράνομο» με τον πλέον νεκρό φίλο του, ο οποίος ήταν καταδικασμένος παιδόφιλος. Ωστόσο, οι φήμες για τη σχέση του με την παίκτρια μπριτζ, Μίλα Αντόνοβα, είχαν εμφανιστεί αρχικά λόγω των δικών της δεσμών με τον Τζέφρι Έπστιν , δεσμών που εμφανίζονται εκτενώς σε επιβαρυντικές ανταλλαγές μηνυμάτων στα αρχεία Έπστιν.

Ο Μπιλ Γκέιτς ήταν 53 ετών όταν φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά με την Μίλα Αντόνοβα, η οποία βρισκόταν τότε στα 20 της, σε εθνικό τουρνουά μπριτζ στην Ουάσινγκτον, όπου η Ρωσίδα άφησε να εννοηθεί ότι η γνωριμία τους δεν ξεκίνησε ρομαντικά.

«Δεν τον νίκησα, αλλά προσπάθησα να τον κλωτσήσω», είπε την επόμενη χρονιά χαμογελώντας σε ομιλία στη Νέα Υόρκη, ξεκαθαρίζοντας ότι είχε περάσει χρόνια προσπαθώντας να τον γνωρίσει.

Η Μίλα Αντόνοβα στο επίκεντρο των αποκαλύψεων και η απόπειρα εκβιασμού

Δεν είναι γνωστό πότε ξεκίνησε η σχέση τους ούτε πόσο διήρκεσε. Ωστόσο, ένας από τους βασικούς συμβούλους και έμπιστους συνεργάτες του Μπιλ Γκέιτς, ο Μπόρις Νίκολιτς, τη σύστησε στον Έπστιν το 2013, όταν εκείνος είχε ήδη καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων, καθώς η Μίλα Αντόνοβα αναζητούσε χρηματοδότηση για να δημιουργήσει μια διαδικτυακή επιχείρηση εκμάθησης μπριτζ.

Ο Τζέφρι Έπστιν πλήρωσε επίσης για να παρακολουθήσει η Μίλα Αντόνοβα ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης προγραμματισμού, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να ακολουθήσει καριέρα στην ανάπτυξη λογισμικού, όπως είχε δηλώσει η ίδια στη Wall Street Journal το 2023, όταν αρχικά είχε αρνηθεί να επιβεβαιώσει τη σχέση της με τον Μπιλ Γκέιτς.

«Ο Έπστιν συμφώνησε να πληρώσει και πλήρωσε απευθείας στη σχολή», είχε εξηγήσει τότε. «Δεν ανταλλάχθηκε τίποτα. Δεν ξέρω γιατί το έκανε. Όταν τον ρώτησα, είπε κάτι σαν ότι ήταν πλούσιος και ήθελε να βοηθά ανθρώπους όταν μπορούσε». Ωστόσο, φαίνεται πως είχε πολύ πιο σκοτεινό κίνητρο, προσπαθώντας να πιέσει τον Μπιλ Γκέιτς να του καταβάλει χρήματα υπό την απειλή ότι θα αποκάλυπτε την απιστία του στη σύζυγό του.

Τα email του Έπστιν, οι καταγγελίες και η απάντηση της πλευράς Γκέιτς

Εκπρόσωπος του Μπιλ Γκέιτς είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι ο Έπστιν «προσπάθησε ανεπιτυχώς να χρησιμοποιήσει μια παλαιότερη σχέση για να απειλήσει τον κύριο Γκέιτς».

Σε email του Ιουλίου 2017 που δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Έπστιν διατύπωνε επίσης σειρά κατηγοριών εναντίον του Μπιλ Γκέιτς, χαρακτηρίζοντάς τον «τόσο τσιγκούνη» για τον τρόπο που είχε φερθεί στην ερωμένη του. «Αφού της έστειλα εκείνο το μήνυμα είπε ότι είχε λίγα χρήματα, δεν μπορούσε να πληρώσει κλιματιστικό, ζούσε στον καναπέ μιας φίλης. Χρειαζόταν πραγματικά χρήματα. Της έστειλα κάποια», έγραψε σε email προς τον Μπόρις Νίκολιτς.

«Ο φίλος σου ο Μπιλ είναι τρελός», συνέχισε ο Έπστιν στο οργισμένο μήνυμα γεμάτο ορθογραφικά λάθη. «Η πρώην κοπέλα του. Δεν μπορεί να πληρώσει κλιματισμό. Δεν μπορεί να ταξιδέψει για μπριτζ. Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο είναι τόσο τσιγκούνης, η πρώην κοπέλα του από το μπριτζ και παιχνίδι του ζει στον καναπέ φίλης».

Ο Μπιλ Γκέιτς δεν πλήρωσε ποτέ τον Έπστιν, παρά τις απειλές αποκάλυψης της απιστίας του, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του. Η Μίλα Αντόνοβα είχε επιμείνει ότι αγνοούσε πλήρως την εγκληματική δράση του Έπσταϊν όταν εκείνος τη βοήθησε.

«Δεν είχα ιδέα ότι ήταν εγκληματίας ή ότι είχε κάποιο κρυφό κίνητρο», είχε δηλώσει στη WSJ το 2023. «Απλώς πίστευα ότι ήταν ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας που ήθελε να βοηθήσει. Αηδιάζω με τον Έπστιν και με όσα έκανε».

Ο Μπόρις Νίκολιτς δήλωσε επίσης αργότερα ότι μετάνιωσε για την εμπλοκή του. «Μετανιώνω βαθιά που γνώρισα ποτέ τον Έπστιν», ανέφερε στη WSJ. «Τα εγκλήματά του ήταν αποτρόπαια. Δεν είδα ποτέ κάτι που να μοιάζει με την παράνομη συμπεριφορά του. Η σκέψη μου είναι στα θύματά του και στις οικογένειές τους».

Η Μελίντα, συνιδρύτρια του Ιδρύματος Γκέιτς και μητέρα των τριών ενήλικων παιδιών τους — της Τζένιφερ, του Ρόρι και της Φίμπι, δεν φαίνεται να έχει σχολιάσει δημόσια την παραδοχή απιστίας του πρώην συζύγου της. Ωστόσο, στο παρελθόν είχε παραδεχθεί πόσο «δύσκολο» ήταν κάθε φορά που έρχονταν στο φως νέες αποκαλύψεις.

«Για μένα είναι προσωπικά δύσκολο κάθε φορά που προκύπτουν αυτές οι λεπτομέρειες, σωστά; Γιατί φέρνουν πίσω αναμνήσεις από μερικές πολύ, πολύ επώδυνες στιγμές στον γάμο μου», είχε δηλώσει στο NPR.

«Όποιες ερωτήσεις κι αν παραμένουν, δεν μπορώ καν να γνωρίζω τα πάντα, αυτές οι ερωτήσεις αφορούν εκείνους τους ανθρώπους και ακόμη και τον πρώην σύζυγό μου. Εκείνοι πρέπει να δώσουν απαντήσεις, όχι εγώ».

Ο Μπιλ Γκέιτς, από την πλευρά του, έχει επανειλημμένα εκφράσει μεταμέλεια για τη σχέση του με τον εκλιπόντα παιδόφιλο, επιμένοντας ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στις παράνομες πράξεις του. «Δεν έκανα τίποτα παράνομο. Δεν είδα τίποτα παράνομο», δήλωσε στη συνάντηση της Τρίτης, σύμφωνα με τη WSJ. «Για να είμαι σαφής, δεν πέρασα ποτέ χρόνο με τα θύματα, τις γυναίκες γύρω του».