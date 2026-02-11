Το Ίδρυμα Γκέιτς διευκρίνισε την Τετάρτη ότι ποτέ δεν συνεργάστηκε ούτε κατέβαλε χρήματα στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, εν μέσω δημοσιοποίησης εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τα οποία περιλαμβάνουν επικοινωνίες μεταξύ του Έπσταϊν και μελών του προσωπικού του ιδρύματος.

«Βάσει των ισχυρισμών του Έπσταϊν ότι θα μπορούσε να κινητοποιήσει σημαντικούς φιλανθρωπικούς πόρους για την παγκόσμια υγεία και ανάπτυξη, ένας μικρός αριθμός υπαλλήλων του ιδρύματος επικοινώνησε με τον Έπσταϊν προκειμένου να προσπαθήσει να εξασφαλίσει αυτήν την πιθανή χρηματοδότηση», αναφέρει το Ίδρυμα Γκέιτς στην ανακοίνωσή του.

«Τελικά, το Ίδρυμα δεν επεδίωξε οποιαδήποτε συνεργασία με τον Έπσταϊν ούτε δημιουργήθηκε ποτέ κάποιο ταμείο», συμπληρώνει.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν – ο οποίος το 2019 βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του, σε φυλακή του Μανχάταν – εκμεταλλευόταν επί δεκαετίες τον πλούτο και τις διασυνδέσεις του για να καλλιεργήσει σχέσεις με εξέχουσες προσωπικότητες σε όλον τον κόσμο.