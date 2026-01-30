Ο Τζέφρι Έπσταϊν λέει ότι ο Μπιλ Γκέιτς κόλλησε σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα από «Ρωσίδες»… και στη συνέχεια πρότεινε να δοθούν κρυφά στην τότε σύζυγό του Μελίντα αντιβιοτικά, σύμφωνα με νέα email που δημοσιεύει το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Τα νέα email του Τζέφρι Έπσταϊν περιγράφουν ότι ο Μπιλ Γκέιτς έκανε «σεξ με Ρωσίδες», κόλλησε ένα «ΣΜΝ» και στη συνέχεια σχεδίαζε να «χορηγήσει κρυφά» αντιβιοτικά στην τότε σύζυγό του Μελίντα. Τα σοκαριστικά email, που στάλθηκαν από τον λογαριασμό του Έπσταϊν στον εαυτό του τον Ιούλιο του 2013, φαίνεται να είναι προσχέδια μιας επιστολής που προοριζόταν να στείλει ο τότε κορυφαίος σύμβουλος του Γκέιτς, Μπόρις Νίκολιτς, σχετικά με την παραίτησή του από το φιλανθρωπικό ίδρυμα του δισεκατομμυριούχου της Microsoft.

Στο email, που μοιάζει να είναι γραμμένο από την οπτική γωνία του Νίκολιτς, φαίνεται ο Νίκολιτς να υποβάλει την παραίτησή του και στη συνέχεια αναφέρει: «Τις τελευταίες εβδομάδες έχω εμπλακεί σε μια σοβαρή συζυγική διαμάχη μεταξύ της Μελίντα και του Μπιλ». Στα μακροσκελή μηνύματα επιτίθεται στον Γκέιτς για τον τερματισμό της φιλίας τους και γράφει τα εξής: «Για να το κάνεις ακόμα χειρότερο, με ικετεύεις να διαγράψω τα email σχετικά με το σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημά σου, το αίτημά σου να σου παρέχω αντιβιοτικά που μπορείς να δώσεις κρυφά στη Μελίντα και την περιγραφή του πέους σου».

Στην ίδια επιστολή, ο Έπσταϊν είπε ότι είχε «απογοητευτεί πάρα πολύ» από την απόφαση του Γκέιτς να «αγνοήσει τη φιλία μας που αναπτύχθηκε τα τελευταία 6 χρόνια». Ο Έπσταϊν έστειλε στον εαυτό του ένα άλλο email στη 1:03 π.μ. το ίδιο πρωί, γραμμένο και πάλι από την οπτική γωνία του Νίκολιτς, στο οποίο ανακοίνωνε την παραίτησή του από το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς. Έγραψε: «Έχω εμπλακεί σε μια σοβαρή συζυγική διαμάχη μεταξύ της Μελίντα και του Μπιλ…»

«Στον ρόλο μου ως το δεξί του χέρι, μου ζητήθηκε και συναίνεσα λανθασμένα να συμμετάσχω σε πράγματα που προσκρούουν στους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας, ενώ μου ζητήθηκε επανειλημμένα να κάνω πράγματα που πλησιάζουν και ενδεχομένως ξεπερνούν τα όρια του παράνομου…»

«Από το να βοηθάω τον Μπιλ να προμηθευτεί φάρμακα, για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του σεξ με Ρωσίδες, μέχρι τη διευκόλυνση παράνομων καταπιστευμάτων του προς παντρεμένες γυναίκες, μέχρι το να μου ζητείται να παρέχω χάπια Adderall σε… γέφυρες, καθώς είμαι γιατρός, αλλά δεν μπορώ να συνταγογραφώ φάρμακα.

Η Daily Mail επικοινώνησε με τον Μπιλ και τη Μελίντα Γκέιτς για σχόλια. Οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τον ιδρυτή της Microsoft δεν έχουν επαληθευτεί και προέρχονται από τα εκατοντάδες χιλιάδων έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης σήμερα το πρωί, όπως αποκαλύπτει αποκλειστικά η Daily Mail.

